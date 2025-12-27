ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告：可能為外部入侵

▲林聰明沙鍋魚頭101店明開幕　4款限定套餐「有龍蝦、炸魷魚」。（圖／記者黃士原攝）

▲嘉義知名70年老店「林聰明沙鍋魚頭」進軍台北101。（示意圖／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／綜合報導

嘉義知名老店「林聰明沙鍋魚頭」日前有顧客反映外帶湯中發現一隻蟑螂，引發各界關注。業者今日再發布聲明指出，根據調查，該異物特徵接近「美洲蟑螂」，研判較可能為外部環境入侵，非餐飲室內常見孳生型病媒。另外，雖經衛生局稽核符合規定，仍決定提高自主管理標準，光華門市無限期停業整頓。

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐　業者道歉了

▲林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」，業者第一時間道歉並自主停業整頓。（圖／ctwant）

湯裡有「超大蟑螂」事件發生後，嘉義市衛生局於12月21日與23日兩度前往林聰明沙鍋魚頭門市稽查，結果皆符合衛生標準，未發現病媒蹤跡。業者表示，即便如此，「仍決定主動休業，進行全店深度清潔、消毒與流程盤點，以更高標準自我要求。」

業者指出，根據合格病媒防治單位判定，該異物外觀、體型與顏色特徵接近「美洲蟑螂」，體長約2.2公分，外觀完整，研判較可能為外部環境入侵，非餐飲室內常見孳生型病媒。美洲蟑螂多棲息於下水道、排水系統與高濕環境，尤其老街區、餐飲密集區在夏季或雨季風險更高，顯示外部環境防護仍須加強。

業者強調，已成立由營運、品保、門市管理與外部專業單位組成的「食安應變小組」，設立專責窗口與顧客服務信箱，確保資訊即時透明，同時擴大外部環境消毒範圍，包含周邊排水孔、水溝與出入口，並加裝防蟲設施，建立多層次防護機制；冷鏈倉儲與冰箱設備的清潔與保養頻率，也由原本每月一次提升為每周一次，強化食材第一道防線。

▲林聰明沙鍋魚頭101店明開幕　4款限定套餐「有龍蝦、炸魷魚」。（圖／記者黃士原攝）

▲林聰明沙鍋魚頭「龍蝦、炸魷魚」套餐。（示意圖／記者黃士原攝）

業者進一步公開多年來的食安管理制度，包括委請合法病媒防治公司定期消毒、全門市自主微生物與大腸桿菌檢測、設立品保檢驗室、落實 GHP 良好衛生規範，以及2025年累計24場員工食安教育訓練，將食安、環安與勞安視為企業核心文化。

第三代負責人表示，林聰明沙鍋魚頭傳承超過70年，老店真正的價值來自顧客長年累積的信任，此次事件讓團隊選擇停下腳步，全面檢視與升級管理流程，期盼在重新營業前，確保所有標準皆被落實，讓顧客能夠安心用餐，也讓「美味傳承」以實際行動持續前行。

嘉義中正路門市
 自12/22起自主休業一周，進行全面清潔消毒與流程檢視，視改善進度彈性復業，恢復營業時間將另行公告。

嘉義光華分店
 自12/22起無限期自主休業，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業。

關鍵字： 食安 林聰明沙鍋魚頭 嘉義美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

