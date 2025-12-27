ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

▲▼「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」，加碼推出柑橘系甜點 。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克推出柑橘系甜點 。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，推出全新聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」，選用濟州島柑橘蜂蜜茶結合比利時貝可拉巧克力可可粉，香氣十足，同步推出2款全新、2款回歸柑橘系列甜點，即日起正式開賣。

▲▼「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」，加碼推出柑橘系甜點 。（圖／亞尼克提供）

▲「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」。

「亞尼克X金家ㄟ」濟州橘風巧克力生乳捲，選用貝可拉天然可可粉與柑橘蜂蜜茶入味泡芙蛋糕，泡芙蛋糕外皮再鑲嵌西班牙橙片，內餡捲入可可奶霜、柑桔奶霜，再加入微醺香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，一次就能吃到多達5種柑橘風味，每條售價565元、12公分獨享捲售價495元。

▲▼「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」，加碼推出柑橘系甜點 。（圖／亞尼克提供）

▲▼全新橙光橘香巴斯克（上）、迷你巴斯克生起司（下）。

▲▼「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」，加碼推出柑橘系甜點 。（圖／亞尼克提供）

業者加碼推出4款「柑橘系」甜點，全新「橙光橘香巴斯克」把濟州島柑橘蜂蜜茶、微醺橘瓣與香橙果餡融入濃厚半熟起司中，6吋售價600元；經典巴斯克生起司也推迷你尺寸，還有宇治抹茶、貝可拉極濃巧克力、橙香橘光等口味，售價289元起。人氣回歸的則有「香橙起司酥波蘿」、「香橙起司磚」等。

▲▼Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，Krispy Kreme經典肉桂糖霜甜甜圈推出升級版「乳酪肉桂圈」，甜甜圈上有肉桂砂糖與乳酪醬；「肉桂蘋果派」則為全新口味，蘋果醬內餡融合肉桂糖霜，再裹焦糖杏仁脆餅粒與肉桂焦糖醬，售價皆為60元，12月29日起至明年1月28日限時上市。

業者也提供2種濃肉桂禮盒，有「6入特價286元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+4顆綜合口味甜甜圈、「12入特價486元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+10顆綜合口味甜甜圈，綜合口味限47元含以下，可加價換購。

12月31日前加入Krispy Kreme TW官方LINE帳號，1月1日可獲得好友新品券，1月3日前憑券購買「濃肉桂禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈1盒」，買6入送6入、買12入送12入，每券限用1次，各門市送完為止。1月28日前購買任一顆濃肉桂甜甜圈加購大杯飲品現折15元。

【蛋糕翻車QWQ】餐廳主廚幫客人緊急修補！解鎖「蛋糕修復師」新技能

