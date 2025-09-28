如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

「富貴亭飲食店」最早是收錄在「台灣小吃歇腳」一書，初次出現應該是高鐵月刊，我收這家進口袋名單也有5、6年的時間，一家店能存活80年絕非容易的事。鵝肉有其水準，鵝腸、鵝翅更是美味，當歸鴨肉麵線和當歸湯也算得上美味，米其林必比登當之也無愧。

▲富貴亭飲食店位於綠川水岸步道、台中第二市場周邊。

▲開業至今約有80年，2020年到2025年連續得到六年的米其林必比登，2025年也獲得500碗的青睬，算得上是台中火車站周邊著名的小吃之一。

▲磨石地板有一點像居家的客廳，加上店員的親切還真有回鄉下阿嬤家作客的氛圍和親切感。這裡有一半以上的客人都是熟客，每個人熟門熟路的像自個家一樣。

▲除了白斬、燻制外，鵝肉的滷味區選項也不少。

▲一不小心就點了一桌，真是看這個想吃，看那個也饞。

▲鵝肉軟嫩帶著微肉汁，配著薑絲即便不沾醬都算得上是美味，但這美味應該台北不少家就有的水準，倒是一大盤300元以鵝肉來說算是CP值不錯。

▲鵝血糕可乾可湯，湯用的是招牌當歸湯，說真的這當歸湯真是順口好喝，鵝血糕軟糯化口水準不差。

▲豬腦湯據說是老饕客的最愛，太晚去還可能喝不到。沒有腥味是豬腦湯的基本條件，也是最難的學問，這裡的湯頭像是淡一點的香菇湯，既解了腥也不至於搶了味。

鴨肉當歸麵線

麵線爽口微脆真是非常好吃，當歸的乾醬汁也對頻點味，當中隱約還能嚐到一點像是鴨油、蔥油的香氣。就是鴨肉略為乾口，但瑕不掩瑜，500碗當之無愧。

▲這鵝腸從上桌後，店裡的大姐經過就一直交代要趁熱吃，帶點微酸的鹹香醬汁相當討喜；鵝腸大塊厚切入口極為爽脆，絕對堪稱我吃過鵝腸的絕品。

滷味

我點了鵝心、鵝肝、鵝翅，鵝心相較一般來得大上一點，吃起來也和豬心同樣軟嫩之餘有著微脆的討喜咬勁；鵝肝也蠻大塊，軟綿的口感和入味的醬汁都加不少分，但這一盤最讓我喜歡的是鵝翅，軟、脆、Q、甜、鮮、非常涮嘴，本來吃完想再打包幾隻回家，結果居然賣完了。

富貴亭飲食店

地址：台中市中區三民路二段18巷31號

電話：04－22273001

營業時間：11：00～20：00（周日公休）

