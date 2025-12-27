ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
阿田油飯一開門就排爆　不想等可改買「新北油飯節前10強」

▲太順油飯。（圖／取自太順油飯臉書）

▲太順油飯。（圖／取自太順油飯臉書）

記者黃士原／台北報導

三重在地人的早午餐「阿田油飯」重新開幕後，馬上吸引老客人搶購，早上7點營業就出現長長人龍，如果不想等太久的話，油飯愛好者可以參考新北市職人油飯大賞前10強店家，像是金賞的阿潘功夫油飯、銀賞的月華油飯，以及銅賞的大碗油飯。

今年「職人油飯大賞」日前公布結果，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞為三重區大碗油飯；另外，鶯歌驢·油飯、三重太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘の油飯等7家店獲得「優選」，太順油飯同時奪下「人氣獎」。

▲新北市職人油飯大賞前十強店家。（圖／取自新北市政府網站）

▲金山阿滿姨油飯蘿蔔糕。（圖／取自新北市政府網站）

奪得金賞的阿潘功夫油飯，隱身在蘆洲黃昏市場。主廚陳政任表示，嚐遍各國美食，覺得還是傳統古早味的味道最讓人回味無窮、念念不忘，所以秉持職人精神製作傳統古早味油飯，每天清早用心浸泡糯米，採買新鮮的國產溫體豬肉，使用埔里的香菇及東港的蝦米，嚴選陳年醬油，自己炸北港油蔥酥。

▲新北市職人油飯大賞前十強店家。（圖／取自新北市政府網站）

▲大碗油飯也在三重區。（圖／取自新北市政府網站）

奪下「人氣獎」的太順油飯，從第一代起於三重中央市場擺攤開始，開業已有一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做。第三代老闆娘楊太太表示，其油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於使用認證溫體豬肉，當天現炒再滷，搭配阿嬤傳下來的辛香料配方。

▼新北市職人油飯大賞前10強店家。（圖／取自新北市政府網站）

▲新北市職人油飯大賞前十強店家。（圖／取自新北市政府網站）

【蛋糕翻車QWQ】餐廳主廚幫客人緊急修補！解鎖「蛋糕修復師」新技能

