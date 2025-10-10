ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
豬腸湯＋豆菜麵40元解決一餐！新營隱藏版早餐店　還能無限續湯

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽。

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

台南新營區的「原台電旁豆菜麵」在地經營40多年，位在中華路上鄰近新營夜市、新營美術園區，菜單提供豆菜麵、意麵、豬血湯等餐點，價格親民、口味實在，附近有新營第一市場、新營文化中心，是不少人的新營豆菜麵、新營夜市麵食、北台南美食好選擇。

▲豬腸湯無限續加喝到爽，一碗麵20元太佛了，特製蒜汁醬油有夠香，一個會懷念家鄉的物價。

▲豬腸湯無限續加喝到爽，一碗麵20元太佛了，特製蒜汁醬油有夠香，一個會懷念家鄉的物價。

原台電旁豆菜麵位置
台南新營的台電旁豆菜麵是一家有著超過40年歷史的在地早餐店，以其親民價格和美味豆菜麵深受喜愛，重新營業後，店址位於新營區中華路，距離台南市公車站－新營區停2停車場走路5分鐘，主要特色包括豆菜麵、意麵、豬血湯以及苦瓜封，吸引許多饕客前來品嚐。

▲這家店最初位於中正路台電新營區營業處旁，後來遷移至中正路新進國小前，最後才搬到現址中華路。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲這家店最初位於中正路台電新營區營業處旁，後來遷移至中正路新進國小前，最後才搬到現址中華路。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

店內環境

▲簡單的街邊麵攤，有提供鐵皮屋的座席，內用提供紙巾。

▲簡單的街邊麵攤，有提供鐵皮屋的座席，內用提供紙巾。

料理過程

▲由多年經驗的闆娘所掌廚，據說在前身就是由親戚與她一同打理，熟練地將豆菜麵放入盤中,上面還有些許豆芽菜。

▲由多年經驗的闆娘所掌廚，據說在前身就是由親戚與她一同打理，熟練地將豆菜麵放入盤中，上面還有些許豆芽菜。

▲提供烏醋、蒜汁醬油、甜辣醬與胡椒。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲提供烏醋、蒜汁醬油、甜辣醬與胡椒。

▲點了豆菜麵、貢丸湯、豬腸湯。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲點了豆菜麵、貢丸湯、豬腸湯。

豆菜麵
為淡黃色的麵條，將煮過的麵條放涼，搭配豆芽菜及醬汁食用，主要是由蒜汁醬油提味，沒有加肉燥抑或是油蔥酥，算是台南甚至是整個台灣特殊的麵食料理，有點類似涼麵的吃法，但是醬汁不是味琳、麻醬，麵條也不是黃麵而是在地麵廠的豆菜麵，配料也不是小黃瓜蘿蔔絲，而是豆芽菜，整體的風味鮮鹹純粹帶蒜感辛香，夏天吃挺開胃，搭配甜辣醬別有風味。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

豬腸湯
雖然份量不多，但是這個價格算是物超所值，相比於中部的酸菜流派，台南的薑絲蔬果流派，這裡則是清甜的內臟風味，簡單佐以薑絲去腥，還有些許榨菜畫龍點睛。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

貢丸湯
吃涼麵就是要來碗貢丸味噌湯，這裡雖然沒有味噌但有貢丸，相同是內臟風味，佐以蔥末點綴，整體算是中規中矩，搭配豆芽菜很般配。

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台南豆菜麵一碗麵20元，豬腸湯無限續加喝到爽 。（圖／部落客美熊提供）

原台電旁豆菜麵

電話：0956－077835
營業時間：05：30－12：30（周一公休）
地址：台南市新營區中華路72之7號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

關鍵字： 原台電旁豆菜麵 台美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【最新空拍】馬太鞍堰塞湖畫面震憾！防災團隊空中垂降勘查

