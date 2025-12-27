ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2026台南新景點！首間水下美術館度假村　國圖南館打造閱讀新地標

▲▼台南Signia by Hilton酒店。（圖／福泰飯店集團提供）

▲「台南Signia by Hilton酒店」由原本台南大億麗緻酒店改建。（圖／福泰飯店集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南每年都有新去處，讓人怎麼玩都玩不膩。2026年當地將有3座新景點落成，包括亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，還有全新度假村首創設有水下美術館，以及能在綠意包圍的舒適空間裡享受閱讀時光的國家圖書館南部分館。

台南Signia by Hilton酒店

福泰飯店集團與希爾頓集團攜手在台南打造亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，並舉行簽約儀式。酒店預計於2026年正式開幕，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

Signia by Hilton 為希爾頓旗下新世代高端酒店品牌，主打「親近卻不失奢華」同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗。

▲▼台南Signia by Hilton酒店。（圖／福泰飯店集團提供）

▲台南Signia by Hilton酒店模擬圖。（圖／福泰飯店集團提供）

台南Signia by Hilton過去為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團接手後重新改造與擴建，未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

設計則融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素，延續福泰飯店集團的設計精神，結合國際精品飯店的現代感，未來在餐飲、活動方面也計畫融入在地元素。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

逸點亦旅度假村

台南又有地標級度假村！由在地建商富立建設投資的「逸點亦旅」，坐落於安南區四草大道旁，預計最快明年完工。該度假村以「台江內海」為靈感、結合濕地生態、漁村文化與藝術展演，不僅能讓旅客入住Villa、在無邊際泳池欣賞夕陽，預計將有一座水下美術館，成為台南藝文重要基地。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村內被原生濱海植物森林包覆，宛如一座漂浮森林中的度假島嶼。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

「逸點亦旅」佔地6.3公頃，位於台江國家公園與四草綠色隧道之間，是水道交通與人文歷史的匯流處。園區以低密度開發、保留原生濱海植物為特色，整體被超過八成綠意與水道包覆，讓旅客可穿梭於水景與森林之間，彷彿一座漂浮在自然中的度假島嶼。

整座度假村的整體設計風格融入台江內海的漁村語彙，以魚簍、蚵寮、漁網等元素轉化為建築語言，結合竹編吊燈、磨石子與木質調室內設計，呈現出古樸中帶現代感的台南美學。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲度假村內可見豐富生態與台南漁業意象。（圖／翻攝自富立建設官網）

度假村整體規劃分為「旅館主棟」、「北島Villa」與「南島Villa」三大區，包括130間客房、頂樓無邊際泳池、景觀酒吧與法式餐廳，可遠眺台南落日與鹽田風光。園區並規劃會議室、芳療SPA、健身中心及藝文展演空間，兼具商務與渡假功能；另有58間獨棟Villa，房型多元，並設有私人花園與水岸泳池，營造專屬的靜謐時光。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼也有獨棟Villa、禮堂、水下美術館等設施。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

此外，逸點亦旅最大亮點之一，就是「水下美術館」，旅客可穿越蚵架造型廊道後步入水下展廳，未來將邀請國內外藝術家進駐，讓旅宿不僅是休憩場域，更成為台南藝術與文化的交流基地。

逸點亦旅度假村預計最快明年完工，預期也將有知名餐飲品牌進駐，屆時旅客不用出國，就能在台南享受「泡無邊際泳池看夕陽、夜賞星空、晨遊濕地」的極致假期體驗。

▲▼國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心。（圖／台南市政府提供）

▲國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心。（圖／台南市政府提供）

國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心

位於新營的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館） ，即將於2026年完工。國圖南館佔地超過6000坪，未來不僅將成為全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標。

國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，有全國最先進的以機器檢索藏書技術，落成後典藏容量可達1500萬冊以上，同時也規劃作為南台灣圖書資訊專業人才的培訓基地，還有能俯瞰大片綠意的階梯式閱讀區、觀景台等。因所處地理位置絕佳，服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南等地，可說是南台灣愛書人及學子的福音。

▲▼國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心。（圖／台南市政府提供）

▲國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心將於明年落成。（圖／台南市政府提供）

國圖南館是溪北地區近年來規模最大、層級最高的文化建設。為配合國圖南館建設，市府同步推動多項周邊公共建設與交通改善措施，包括新闢8公尺寬聯外道路、整合周邊停車空間，並串聯溪北地區大眾運輸路線，全面提升到館的交通便利性。

在服務面向上，國圖南館未來將與台南市立圖書館攜手合作，推動一站式圖書館閱讀服務，整合借閱、調閱、數位資源及主題閱讀推廣。此外，建築設計亦充分展現對環境永續的重視，基地內近六成的原有老樹獲得保留，透過建築量體與綠意共生的規劃，營造結合自然景觀與人文閱讀的友善場域。

