淡水「13分14秒跨年煙火」懶人包　施放時間、交管一次看

▲「閃耀新北1314跨河煙火」將於31日晚間8點26分在淡水、八里水岸登場。（資料照／新北市高灘處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

跨年盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日於淡水漁人碼頭登場，晚間8點26分將施放長達13分14秒、超過3萬5千發花火。為因應跨年人潮，活動當日下午4點至晚間11點實施交管。為避免塞在人車潮中，當日上午10點起，漁人碼頭停車場採一次性收費，小客車每次收費60元，建議民眾提早抵達。

▲淡江大橋將成為1314跨河煙火主角。（圖／記者彭懷玉攝）



「閃耀新北1314跨河煙火」是全台少見、規模盛大的跨河煙火展演，活動範圍橫跨淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸，無論在河岸哪一側，都能感受年末儀式感，勢必再次成為北部人跨年首選。

▲淡水漁人碼頭多了庫拉瓦新角色。（圖／新北市漁業處提供）



而港區內除了幾米主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場外，今年更加入全新角色「庫拉瓦」，以可愛圓潤、帶點慵懶的療癒形象現身，替漁人碼頭增添童趣打卡點。

▲▼淡水漁人碼頭漁港是知名日落觀賞點；心型石滬觀賞台也能欣賞絕美夕陽。（圖／新北市漁業處提供）



為因應可預期的人潮，新北市漁業處表示，12月31日下午4點至晚間11點，中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄（通往淡水漁人碼頭路段）將劃設為行人徒步區，禁止汽車、機車及腳踏車（含牽行）進入。

淡水漁人碼頭停車場自當日上午10點起採進場一次性收費，小客車每次收費60元，取消30分鐘免費停車優惠；當停車場達滿載時，汽車將禁止進入漁人碼頭（機車、腳踏車除外）。

▲情人橋與夕陽。（圖／新北市漁業處提供）



機車與腳踏車將視現場狀況進行管制，並由警方及義交人員引導，汽車可停放至觀海路、中正路二段、濱海路三段及沙崙路路邊，機車則請停放於港區外的觀海路停放區。

腳踏車族請配合停放至臨時停放區，包括中正路二段10號、沙崙路十字路口（黃金海岸大樓及吉美悅洋大樓前綠化步道），以及港區外觀海路人行道。同時，跨年當晚捷運、公車及淡海輕軌皆會加密班次，建議民眾多搭乘大眾運輸工具前往現場。