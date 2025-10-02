ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
萬華魚麵燕餃批發老店入選500碗！純手工老味道在地超過80年

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

「雙葉福州魚丸燕餃店」位於中央市場（臺北市第一果菜批發市場），這家是專賣魚麵、福州魚丸、燕餃的80年老店，據說萬華不少小吃點的魚丸、燕餃都是在這批發的，魚麵和以前印象中的不太一樣，非常的Q有一點像在吃很厚的粿仔，另外網路上大推的福州丸我覺得好吃是好吃，但不到驚豔，倒是燕餃個人覺得非常好吃。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲店員表示他們在梧州街有家可以內用的店「雙葉海鮮魚麵」，吃完跟店員閒聊才知原來他才是老闆，白天在市場賣完就來這開店。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲雙葉海鮮魚麵位於龍山寺捷運站梧州街上，大約的位置是著名的皇后牛排對面。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲來了才知道，原來最近會紅是因為有人推薦入選了台北500碗。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲店裡的用餐空間沒什麼值得一提，但乾乾淨淨而且有冷氣就夠了，重點是老闆和老闆娘很親切。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲除了魚麵、福州魚丸、燕餃外，選項意外蠻多的，在這裡也可以買到生的魚麵、魚丸和燕餃。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲想說來都來了，乾的、湯的都各來一碗，加上綜合湯，想吃的通通點一輪。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

海鮮魚麵（湯）
魚麵是現點現煮的，整體形式有點像鍋燒麵，除了主角魚麵外，還有肉絲、魷魚、蝦子、鱈魚丸等配料，食材新鮮但表現中規中矩，較特別的是口感細緻的鱈魚丸。湯頭簡單清爽，帶有魚漿製品與蔬菜的甜味，雖然不像傳統什錦麵有爆香鍋氣，但勝在順口耐喝。魚麵本身略粗，口感Q彈且吸湯入味，吃起來很有飽嘴感，雖然少了昔日魚麵的特殊氣味，卻也因此更容易被大眾接受。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

魚麵（乾）
我可能偏好乾魚麵多一點，但不可否認吃起來很像在吃乾的粿仔，當然有一半也是因為帶著蒜、油蔥香的醬汁，咕溜涮嘴又美味，咬勁方面也特別的Q彈。

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲網路上有人說要加店裡的特製辣椒，試著加了一匙真的很香，但也蠻辣的，個人還是偏好原味。

綜合湯（魚丸＋燕餃）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

▲▼500碗現煮雙葉海鮮魚麵，走進中央市場80年老店「雙葉福州魚丸燕餃店」。（圖／部落客小虎提供）

雙葉海鮮魚麵

地址：台北市萬華區梧州街46巷1之1號
營業時間：11：00～21：00

雙葉福州魚丸燕餃店

地址：台北市萬華區萬大路519號1樓
營業時間：03：00～12：35

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
