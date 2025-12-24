ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩　極濃焦糖布丁每桌必點

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

藏身於桃園龍潭巷弄中的「野倉咖哩 Piknik Curry」，是一家從餐車起家的特色咖哩專賣店！這間由時髦白色鐵皮屋打造的文青風小店，不僅環境充滿美式風格，獨特的乾咖哩與炙燒起司咖哩更是讓人一吃驚豔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式、停車資訊
餐廳位於桃園市龍潭區的中興路，一旁是「桃園市立圖書館龍潭分館」。這裡沒有提供停車場，可以停在龍潭圖書館的收費停車場。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

環境介紹
餐廳藏身在巷弄內，白色鐵皮屋非常的顯眼，很難錯過它。從外觀很難想像是一間專賣咖哩的餐廳，很像是咖啡廳，時髦又文青。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

用餐需要候位
營業時間是上午11點到下午2點，晚上5點到7點30分，營業的時間不長。生意非常好，我們來訪時是客滿的，需要排隊候位，差不多等了20分鐘左右。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲用餐空間並不大，座位不多。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲餐具、水、紙巾，自行拿取。

菜單
用餐時間90分鐘，每人低消200元。主食就是咖哩飯，炙燒牛肉起司咖哩、特製香料炸雞咖哩、蒜味奶油蝦乾咖哩、兒童咖哩。也有開胃小點，炸雞、酥捲，甜點有軟餅乾跟焦糖布丁。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

餐點推薦

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲我們點了，炙燒牛肉起司咖哩250元、蒜味奶油蝦乾咖哩280元、焦糖布丁90元。

蒜味奶油蝦乾咖哩 280元
蒜味奶油蝦乾咖哩，光是用看的就覺得很美味啊！米飯上鋪了滿滿的乾咖哩，特製的乾咖哩是用洋蔥、絞肉拌炒，最大的亮點就是最後加上新鮮的莎莎醬。濃厚的乾咖哩香氣，搭配清爽的莎莎醬，非常的搭；吃起來很順口，真的會忍不住一口接著一口，吃不停啊！蒜味奶油蝦，蝦子都已經是剝好殼的，單吃就很夠味。可以淋上一點檸檬汁，吃起來既開胃又增添風味！

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

炙燒牛肉起司咖哩 250元
咖哩跟起司就是一家人啊！搭配在一起絕對好吃啊！雪花牛肉片上鋪了滿滿的起司，起司炙燒過，起司很濃郁，牛肉片也嫩。咖哩的香料味很濃郁，帶有一點微辛，搭配一旁的青蔥跟生洋蔥，口感更豐富。他們家的米飯煮得很好，是偏稍微Q硬口感，不是軟軟爛爛的。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

焦糖布丁 90元
焦糖布丁是他們家的招牌，幾乎每桌都有點焦糖布丁。焦糖布丁的焦糖非常濃郁，焦糖苦甜苦甜的，布丁的蛋香味十足，口感很軟嫩，非常好吃。

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

餐後心得
初訪「野倉咖哩」，我們都很喜歡。店內用餐空間很舒適，很有美式風格，店員也很親切。這次點了炙燒牛肉起司咖哩、蒜味奶油蝦乾咖哩、焦糖布丁，都很好吃啊！炙燒牛肉起司咖哩跟蒜味奶油蝦乾咖哩，兩種咖哩味道完全不一樣，炙燒牛肉起司咖哩，咖哩香氣很濃郁，牛肉片搭配厚厚的起司，非常的好吃！

蒜味奶油蝦乾咖哩，帶有微辛，咖哩辛香味很濃郁，搭配清爽的莎莎醬，非常的涮嘴。想吃比較不一樣的咖哩，我推薦可以嘗試看看蒜味奶油蝦乾咖哩。焦糖布丁，焦糖香氣濃郁，布丁口感很軟嫩，蛋香十足。推薦給大家囉！

▲▼野倉咖哩。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

野倉咖哩

地址：桃園市龍潭區中興路642巷1號
營業時間：周四至周六11：00－14：00、17：00－19：30；周日11：00－17：30（周一至周三公休）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程
►戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃
►愛麗絲夢遊仙境神還原！化身巨人鑽進迷你屋　台北必玩沉浸展

關鍵字： 野倉咖哩 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

推薦閱讀

開店半小時蟳粿就秒殺！嘉義晨間限定涼麵　粉腸湯只要30元

開店半小時蟳粿就秒殺！嘉義晨間限定涼麵　粉腸湯只要30元

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！還有超好拍落羽松大道

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！還有超好拍落羽松大道

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條必點、蚵嗲外脆內香

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條必點、蚵嗲外脆內香

新美館最新沉浸式特展開箱！多螢幕聲場從四面八方襲來超震撼

新美館最新沉浸式特展開箱！多螢幕聲場從四面八方襲來超震撼

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366