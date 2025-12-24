餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩　極濃焦糖布丁每桌必點

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

藏身於桃園龍潭巷弄中的「野倉咖哩 Piknik Curry」，是一家從餐車起家的特色咖哩專賣店！這間由時髦白色鐵皮屋打造的文青風小店，不僅環境充滿美式風格，獨特的乾咖哩與炙燒起司咖哩更是讓人一吃驚豔！

交通方式、停車資訊

餐廳位於桃園市龍潭區的中興路，一旁是「桃園市立圖書館龍潭分館」。這裡沒有提供停車場，可以停在龍潭圖書館的收費停車場。

環境介紹

餐廳藏身在巷弄內，白色鐵皮屋非常的顯眼，很難錯過它。從外觀很難想像是一間專賣咖哩的餐廳，很像是咖啡廳，時髦又文青。

用餐需要候位

營業時間是上午11點到下午2點，晚上5點到7點30分，營業的時間不長。生意非常好，我們來訪時是客滿的，需要排隊候位，差不多等了20分鐘左右。

▲用餐空間並不大，座位不多。

▲餐具、水、紙巾，自行拿取。

菜單

用餐時間90分鐘，每人低消200元。主食就是咖哩飯，炙燒牛肉起司咖哩、特製香料炸雞咖哩、蒜味奶油蝦乾咖哩、兒童咖哩。也有開胃小點，炸雞、酥捲，甜點有軟餅乾跟焦糖布丁。

餐點推薦

▲我們點了，炙燒牛肉起司咖哩250元、蒜味奶油蝦乾咖哩280元、焦糖布丁90元。

蒜味奶油蝦乾咖哩 280元

蒜味奶油蝦乾咖哩，光是用看的就覺得很美味啊！米飯上鋪了滿滿的乾咖哩，特製的乾咖哩是用洋蔥、絞肉拌炒，最大的亮點就是最後加上新鮮的莎莎醬。濃厚的乾咖哩香氣，搭配清爽的莎莎醬，非常的搭；吃起來很順口，真的會忍不住一口接著一口，吃不停啊！蒜味奶油蝦，蝦子都已經是剝好殼的，單吃就很夠味。可以淋上一點檸檬汁，吃起來既開胃又增添風味！

炙燒牛肉起司咖哩 250元

咖哩跟起司就是一家人啊！搭配在一起絕對好吃啊！雪花牛肉片上鋪了滿滿的起司，起司炙燒過，起司很濃郁，牛肉片也嫩。咖哩的香料味很濃郁，帶有一點微辛，搭配一旁的青蔥跟生洋蔥，口感更豐富。他們家的米飯煮得很好，是偏稍微Q硬口感，不是軟軟爛爛的。

焦糖布丁 90元

焦糖布丁是他們家的招牌，幾乎每桌都有點焦糖布丁。焦糖布丁的焦糖非常濃郁，焦糖苦甜苦甜的，布丁的蛋香味十足，口感很軟嫩，非常好吃。

餐後心得

初訪「野倉咖哩」，我們都很喜歡。店內用餐空間很舒適，很有美式風格，店員也很親切。這次點了炙燒牛肉起司咖哩、蒜味奶油蝦乾咖哩、焦糖布丁，都很好吃啊！炙燒牛肉起司咖哩跟蒜味奶油蝦乾咖哩，兩種咖哩味道完全不一樣，炙燒牛肉起司咖哩，咖哩香氣很濃郁，牛肉片搭配厚厚的起司，非常的好吃！

蒜味奶油蝦乾咖哩，帶有微辛，咖哩辛香味很濃郁，搭配清爽的莎莎醬，非常的涮嘴。想吃比較不一樣的咖哩，我推薦可以嘗試看看蒜味奶油蝦乾咖哩。焦糖布丁，焦糖香氣濃郁，布丁口感很軟嫩，蛋香十足。推薦給大家囉！

野倉咖哩

地址：桃園市龍潭區中興路642巷1號

營業時間：周四至周六11：00－14：00、17：00－19：30；周日11：00－17：30（周一至周三公休）

