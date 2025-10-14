米其林一星冰淇淋在台中！芭樂牛蒡甘草混搭口味刷新味蕾體驗

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

不知道大家有沒有想過，為什麼米其林沒有甜點店？所以2024年我聽到全球第一家米其林一星冰淇淋店在台中時，就一直想去嚐嚐。2025年雖然「MINIMAL」因為回歸冰淇淋的初心（以前是以冰淇淋套餐的方式）被取消了「星星」，不過MINIMAL都曾在米其林界掀起一陣不可思議。

雖然，不明白主事者的決定，但還是趁著前陣子到台中順便朝聖了一下。結論是，人多到一個爆炸，大約排了四十分鐘左右，一杯兩種（每一種各是三個口味結合的冰淇淋），混合一起來吃等於6種口味，說真的滋味非常特別有層次，口感比較像雪酪。

位置

位於草悟道/勤美誠品綠圈道周邊，附近（紅圈）是這幾年爆紅的米其林必比登「上海功夫魚丸」，好久沒有假日來這一帶，有不少假日市集蠻熱鬧的。

巷內大排長龍

一轉彎走進巷裡，哇！這人龍也排得太長了吧，不過就是冰淇淋。突然想起當年南「蜷尾家」、北「8%ice」的霜淇淋旋風。然後，這大約四、五十人的人龍排了我們近40分鐘的時間，剛好消化了一部分前三家的胃空間。

拍照打卡

基本上排得多數是女生，就算有看到男的，感覺也是陪另一半來排，只有我是例外，女朋友陪我來排。多數人，買到的第一個動作，都是在門口拍照打卡。當然，我們也不例外。

除了冰淇淋也有賣茶飲與咖啡

基本上這裡還是只賣冰淇淋，雖然也有茶飲和咖啡，但好像沒看到有人買。當然，這也沒有內用區，甚至是連外面也沒座位，排隊還得面對穿梭於巷弄的機車，甚至是汽車。夏天怕曬，記得帶把傘，因為外面也完全沒有遮陽擋雨的地方。

進入店內還需排隊

進入店裡是第二輪的排隊，有一點像日本的拉麵店，店外排隊進場，店裡排隊買餐券，然後等候冰淇淋的裝盛。但進入內圈，好歹已經是有冷氣的空間，對於夏日的酷暑和豔陽好歹是一種舒解。

兩球 180元

這裡的冰淇淋每杯（兩球）是180元，每張卡片代表一種口味，分別是由三種食材組合而成，感覺比較偏向義式冰淇淋的製作方法。

▲店員的手法相當熟練，交到手上時乾乾淨淨，視覺效果不錯。

每種口味都由三種食材混合而成

我們點了四種不同的口味（琴酒／松針／杜松ｘ芭樂／牛蒡／甘草）和（葡萄酒／柑橘／伯爵茶ｘ碧螺春／甘蔗／山當歸）。總體來說，冰淇淋的口感比較像雪酪，帶點很細的微冰口感，融的速度蠻快的。

味道真的很難形容，像是看偵探、推理、懸疑小說、入口前咀嚼著文字，想像入口的滋味，但一進嘴裡又開始猜測這是什麼口味、那是什麼口味，是酸、是甜，是茶香、是酒韻，是水果的鮮、甚至是中藥如甘草、山當歸的微苦。我心想，如果它不曾是米其林一星，這樣的味道真能讓大眾接受？是嚐鮮？還是一次性的消費？

心得

不過大抵上我是蠻佩服主事者的經營理念和玩冰淇淋風味的勇氣和態度，最少讓冰淇淋界有了更多的可能，更多的不可能，更多的想像空間。有來台中，不妨嚐嚐，並給個掌聲。

MINIMAL

地址：台中市西區美村路一段133巷16號

營業時間：13：00－17：30（周二至周四公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

