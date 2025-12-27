ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化月影燈季開跑！「Rody跳跳馬、櫻桃小丸子」打造夢幻馬戲燈區

▲2026彰化月影燈季。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

▲2026彰化月影燈季今（27日）於八卦山大佛風景區點燈，展期長達65天。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網

記者彭懷玉／綜合報導

繼去年emoji主題掀起熱潮後，「2026彰化月影燈季」今（27日）於八卦山大佛風景區正式點燈，本屆以《跳跳馬戲團》為主題，攜手人氣IP「Rody跳跳馬」與「櫻桃小丸子」，打造繽紛夢幻的馬戲燈區，展期長達65天，至2026年3月1日前，每晚17:30至22:00免費開放參觀。

▲2026彰化月影燈季。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

▲「2026彰化月影燈季」邀來櫻桃小丸子坐鎮，搭配原版主題曲與中文配音旁白，周五至周日更加碼限定雷射光雕秀。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

迎接2026馬年，彰化年度大型燈會活動「2026彰化月影燈季」今天正式登場。彰化縣政府表示，今年月影燈季全面升級，八卦山大佛風景區化身大型馬戲樂園，規劃旋轉木馬、互動燈組及拍照裝置，並結合聲光展演，無論親子、情侶或朋友都適合同遊。

展區內可見巨型Rody與櫻桃小丸子登場，搭配原版主題曲與中文配音旁白，周五至周日更加碼推出限定雷射光雕秀，視覺效果十足。

▲2026彰化月影燈季。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

▲▼2026彰化月影燈季將天空步道、第二停車場廊道均布置上全新主題燈飾。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

▲2026彰化月影燈季。（圖／翻攝自2026彰化月影燈季官網）

今（27日）將舉辦熱鬧的點燈儀式，安排樂團演出與舞台節目，現場還會發放限量小提燈，還有電影《功夫》相關優惠與驚喜活動。活動期間，民眾只要出示於彰化消費滿300元的發票並加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，即可免費搭乘旋轉木馬。縣府也預告，「2026花在彰化」將於農曆大年初一登場，白天賞花、夜晚賞燈，讓旅客玩遍彰化。

▲南投「2025草屯聖誕煙火嘉年華」今、明（28日）兩天於草屯鎮酷比親子運動公園開跑。（圖／南投縣府觀光處提供）

▲▼「2025草屯聖誕煙火嘉年華」今、明兩天於草屯鎮酷比親子運動公園開跑。（圖／南投縣府觀光處提供）

▲南投「2025草屯聖誕煙火嘉年華」今、明（28日）兩天於草屯鎮酷比親子運動公園開跑。（圖／南投縣府觀光處提供）

另外，南投「2025草屯聖誕煙火嘉年華」今、明（28日）兩天於草屯鎮酷比親子運動公園開跑，首日晚會由人氣男團FEniX、偶像歌手CN吳承恩、實力新人ZORN鍾卓融接力演出炒熱氣氛，女神安心亞更擔綱壓軸，大秀舞技及新歌組曲，包括招牌歌曲「呼呼」。晚會最後，將以長達10分鐘的璀璨煙火秀，為首日星光演唱會畫下句點。

28日的星光演唱會則由嘻哈天團草屯囝仔回鄉擔任壓軸，將帶來多首膾炙人口的經典歌曲，同場還有人氣女團AKB48 Team TP、人氣歌手阿蘭 AC、偶像歌手聖恩等歌手接力演出。最後再以長達15分鐘的煙火秀點亮夜空。

同時，兩天加碼文創主題市集，凡是在現場消費滿500元還能換好禮，於草屯周邊合作店家消費也能兌換紀念品。

關鍵字： 彰化旅遊 八卦山風景區 卦山村 八卦山大佛 2026彰化月影燈季 2025草屯聖誕煙火嘉年華 煙火

【仙境現身】玉山、合歡山下雪啦！ 武嶺1.3度一片白茫茫

