煙波8館推1泊2食「爽吃鱘龍魚鍋+極黑和牛」　在地人秀證件打8折

▲煙波國際觀光集團主打「山釀極鮮」一泊二饗住房專案。圖為煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

天冷不少人會想大啖美食滋養身心，對此，兩家飯店提前釋出全新食宿好康。煙波國際觀光集團主打「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，主打頂級食材「宜蘭山泉鱘龍魚」與「美國 SRF 極黑和牛」，即日起全台8館開賣，另有鄰里8折優惠。

「山釀極鮮」一泊二饗住房專案中，雙人以台南館每晚4,000元起入住尊榮一大床房最實惠；四人住進花蓮館豪華家庭房，每晚5,600元起。

各館主打特色料理，例如新竹湖濱館雙人分饗餐有美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚，四人分饗餐再享山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝、鮮蝦、蛤蜊，外加「新竹玉龍肉圓」的紅糟肉圓，雙人官網訂房每晚最低4,400元起，四人分饗專案6,000元起。

▲新竹湖濱館雙人餐有美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚，四人餐再享山泉鱘龍魚等，雙人每晚最低4,400元起。



新竹都會館以馬告炙燒山泉鱘龍魚湯暖胃，主菜則是刺蔥奶油美國SRF極黑和牛，選用在地名店「新竹玉龍肉圓」的紅糟肉圓，由煙波主廚創作「韓式焦糖紅醬肉圓」，甜點將80年老字號「淵明餅舖」的肉燥水蒸蛋糕演繹為「魚子水蒸蛋糕」。雙人住房專案官網起價為3,360元起，四人分饗專案價為5,920元起。

▲新竹都會館以馬告炙燒山泉鱘龍魚湯暖胃，主菜則是刺蔥奶油美國SRF極黑和牛等，雙人住房3,360元起。



花蓮館則有和風照燒鱘龍魚與麻油山泉鱘龍魚鍋，雙人每晚4,000元起，四人5,600元起；蘇澳四季雙泉館則結合山泉鱘龍魚與冷泉麵，甜點搭配在地豆花、鹽滷糕點，一次吃進多層次山海風味，雙人每晚最低5,120元起，四人6,640元起。

此外，全台8館同步推出「一泊二饗愛鄰專案」，凡居住或工作所在地為館別所在縣市，不分平假日，出示證件享分饗餐8折起優惠，雙人同行，每人最低624元起（服務費另加），即日起至2026年5月31日開賣。

▲將捷金鬱金香酒店推出2026年度住房專案。（圖／業者提供，下同）



另一方面，坐落於淡水河岸第一排的淡水將捷金鬱金香酒店，也祭出2026全年適用的住房專案。「一泊一食」每房5,500元起，含河畔早餐；「一泊二食」每房7,150元起，晚餐於河畔餐廳大啖豐盛自助餐，品嚐得到多樣中西式料理、新鮮時令食材，以及主廚精心製作的熱食與甜點，享受被山水包圍的慵懶假期。

▲▼晚餐於河畔餐廳享用豐盛自助餐，匯集多樣中西式料理、新鮮時令食材與主廚精心製作的熱食與甜點。







淡水年末展現浪漫情調，即日起在淡水捷運站、老街廣場、馬偕銅像三角公園等地，均設置聖誕點燈，將持續到明年2月1日；6公尺高的AH！Q裝置坐落於淡水金色水岸，光雕展至明年1月25日，不妨順道捕捉夜間光環境之美。