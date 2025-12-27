ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

房內就能對望庫克山！國家公園內唯一飯店　離登山口僅3分鐘車程　

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

隱士飯店位在庫克山國家公園內，更是該園區內唯一的一間飯店！最厲害的是它獨一無二的地理位置，不但離庫克山登山口最近，而且大部分的房型在房間裡就可以看得到庫克山！如果有到紐西蘭南島旅遊的話，很多人都會安排到庫克山住一晚，搜尋庫克山住宿推薦的話，網路上幾乎都說隱士飯店是庫克山必住飯店。更多人推薦住隱士飯店一定要吃他們的晚餐百匯，一趟紐西蘭自由行行程結束後，我們也真的覺得隱士飯店的晚餐很值得吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

隱士飯店地址
來看一下隱士飯店 The Hermitage Hotel Mt Cook，Agoda翻成庫克山隱居飯店，Trip.com翻成冬宮庫克山飯店。它有分成很多住宿區，Check in的地方就在第一排最左邊（就左下角雨傘型屋頂右手邊的那棟）。我們這次住房間是在最後一排，我們訂了兩間房間，飯店給了我們兩間不同的房型，不同棟但是可以連通。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

需先購買食物再上山
行前飯店都會寄信通知即將入住，還會詢問是否需要預訂晚餐。庫克山附近沒有什麼美食餐廳，如果有訂附廚房的住宿區的話要在上山前先買食材上來！如果是沒有廚房的房型，或是不想自己煮的話，也可以買一些簡單的熟食。如果是從蒂波卡湖方向過來的話，可以在蒂波卡湖買食材，如果是從瓦納卡方向過來的話，可以在Twizel小鎮先買食材。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

提供住宿區停車場
車子停在大廳，我們先進來Check in之後再把車子開到住宿區的停車場。隱士飯店旗下的三個飯店是在各自的大廳Check in，大廳旁邊就是商店，可以買一些伴手禮，衣服帶不夠也可以在這裡買外套，裡面也有賣簡單的三明治，另外二樓也有咖啡館。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲大廳的兩邊就是不同的餐廳，從裡面都可以連接，住宿區也是每一棟都有室內通道可以連接，冬天比較冷的時候也不用擔心在室外會太冷。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

隱士飯店房間

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲打開房間之後發現，房間好像比想像中的還要小一點，不過感覺還滿新穎的。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲進來的右手邊就是開放式衣櫃，行李可以直接放在上面，我們放兩個行李箱也沒問題，另外也有設備燙衣板。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲拖鞋和熨斗都在抽屜，這個拖鞋的質感很不錯，也是比較少見的設計。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲旁邊就是茶水區，有膠囊咖啡機、茶包、咖啡和糖包，冰箱也有鮮奶球，泡茶和泡咖啡專用。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲走進來之後床頭有一個書桌，中間有一張大床，跟泰國有些渡假村的設計滿像的，感覺比較適合來渡蜜月。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲床還滿好睡的，只是感覺床比較高，小櫻桃睡覺很會翻來翻去，我很怕她睡到一半會摔到地上。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲浴室也是乾乾淨淨的，備品很齊全，五星級飯店的規格。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲備品是SIXFORGOOD品牌，我記得還滿好用的，是柑橘、檀香和奇異果萃取的香氣。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個我們都以為是衣櫃，結果它就真的只是牆壁，然後上面的針我們以為是時鐘，結果是燈。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們的房間是低樓層，前面還是有被建築物擋到，覺得有一點點可惜。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們的房間是低樓層，前面還是有被建築物擋到，覺得有一點點可惜。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲隱士飯店號稱是在房間就可以看到庫克山，事實上是有的，不過視野不一樣就是了。

隱士飯店餐廳

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

隱士飯店裡面有三間餐廳，性質和價格都不一樣，可以依照個人的喜好選擇。

The Panorama Room：以單點的熱食餐點為主
The Alpine Restaurant：以百匯吃到飽餐點為主
Sir Edmund Hillary Cafe & Bar：以輕食咖啡為主

隱士飯店百匯晚餐
因為飯店有先寄E-mail詢問我們是否要訂晚餐，我們也順勢就訂了The Alpine Restaurant的百匯晚餐了，而且訂了第一批05：00用餐。這個時間還可以看到陽光，在餐廳裡就可以欣賞到外面群山的壯碩和雪景的浪漫。

Alpine Restaurant百匯晚餐價格：

成人：紐幣83元（大約新台幣1522元）
小孩（4～14歲）：紐幣32元（大約新台幣586元）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲各種醬料、抹醬和堅果，抹醬可以搭配餅乾或是麵包一起吃。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

海鮮和生食類
居然還有壽司，但我覺得這裡的壽司應該不用期待太高，所以我就沒浪費我胃的空間了。據說鮭魚非常好吃（我不吃生魚片所以我沒吃），然後原本不敢吃生魚片的小櫻桃在這次的紐西蘭自由行也解鎖了。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲冷盤和生菜沙拉，我覺得都很乾乾淨淨的，而且質感也不錯。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲尤其青菜要趁機多吃一點，因為紐西蘭的菜很貴，然後飯店早餐百匯也幾乎都沒有沙拉，都快便秘了。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲湯品今天應該是蘑菇濃湯。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲熱食和主食類，可以搭配咖哩飯。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲另外還有熱食類，記得青菜多吃一點。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲肉類有羊肉、牛肉、豬腳等，我覺得羊肉還不錯吃，敢吃羊肉的可以多吃一點。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲布丁吐司，很肥的東西，但是應該很療癒。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲紐西蘭的甜點會比較甜一點，不過有幾款是真的很好吃，因為都切得小小塊，有興趣的不妨都試試。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲甜點是最吸引我的地方，然後看到整個櫃子都是甜點，覺得好開心。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飲料的種類就真的沒有台灣那麼多，汽水、可樂和果汁都沒有，不過基本的熱茶和咖啡都是有的。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

物價來說相對CP值很高
四個人一起吃，可以一次拿多一點樣式，肉品、海鮮、青菜和甜點，應該吃的我們都吃了。原本覺得和台灣比起來，隱士飯店Alpine Restaurant的菜色好像也還好，不曉得為什麼大家都這麼推？旅行到後面才知道，原來紐西蘭的物價比較高，隨便一道義大利麵都要700～800台幣，在義法餐廳想要吃得飽的話，一個人2000元應該是跑不掉。

而且紐西蘭的蔬菜類真的不多，一般飯店的早餐好像也不會特別設置蔬菜沙拉區，餐點變化性好像也沒有台灣那麼高。所以在隱士飯店只要花1000多元就可以吃到各式肉類、海鮮、熱食、生食、甜點和小點等。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們這天花了280元左右紐幣，大人是83紐幣，小孩是32紐幣（4～14歲），不過剛剛看了一下官網，2025年9月後會漲價。

紐西蘭的飯店都是10點退房
我們訂的是不含早餐的房型，隔天早上我們把食材拿出來簡單準備了早餐，紐西蘭的蘋果很好吃，吃完心情會很好。另外不要懷疑，紅蘿蔔我們是整根啃的，紐西蘭的紅蘿蔔也很好吃，不會有生味，而且還可以補充纖維質。

▲▼傳聞庫克山必住飯店，入住推薦吃百匯晚餐。（圖／部落客飛天璇提供）

隱士飯店評論
吃完早餐我們就去爬山！難得一路來到庫克山了，可別只是住了飯店就離開了。隱士飯店距離庫克山登山口只要3～5分鐘車程，可以挑一條簡單的步道走！我們走了Hooker Valley Track和Kea Point Track，可能因為天氣好再加上我們腳程很快，來回都只要一個多鐘頭。

我們訂了兩間房間，平均一間大概是7000至8000台幣，好像也沒有網路說的要上萬元，還是因為我們是淡季的時候入住的關係。其實以這種價格的話，跟台灣的渡假飯店比還是相對便宜很多，尤其紐西蘭的物價還比台灣高很多！可見台灣住宿費用真的偏高。如果預算沒那麼高的話，那另外兩間同體系的飯店也可以考慮，晚餐也可以到隱士飯店吃，都可以預約接駁車！

隱士飯店 The Hermitage Hotel Mt Cook

地址：Aoraki/Mount Cook National Park 89 Terrace Road, Canterbury Region 7999 New Zealand

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

►竹山紫南宮拜拜順遊必吃！龍眼木燻烤甕缸雞　假日常客滿
►櫻桃吃到飽只要1000日圓！北海道夏季限定　每年僅開放3星期
 ►航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

關鍵字： 隱士飯店 The Hermitage Hotel Mt Cook 紐西蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️

推薦閱讀

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！24小時不打烊　熱湯甜品水果都有

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！24小時不打烊　熱湯甜品水果都有

花蓮餐廳「野光」8月底收攤　35年老字號一心泡泡冰接手進駐

花蓮餐廳「野光」8月底收攤　35年老字號一心泡泡冰接手進駐

入住附自助百匯吃到飽！高雄火車站走路5分鐘　還有Happy Hour

入住附自助百匯吃到飽！高雄火車站走路5分鐘　還有Happy Hour

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱！葡萄牙香腸蛋＋金箔咖啡

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱！葡萄牙香腸蛋＋金箔咖啡

彰化月影燈季有跳跳馬、櫻桃小丸子

彰化月影燈季有跳跳馬、櫻桃小丸子

煙波8館1泊2食開賣　大啖鱘龍魚鍋

煙波8館1泊2食開賣　大啖鱘龍魚鍋

力求完善　基隆-石垣島渡輪改寒假前開航、設女性專用大通鋪

力求完善　基隆-石垣島渡輪改寒假前開航、設女性專用大通鋪

房內對望庫克山！國家公園內唯一飯店

房內對望庫克山！國家公園內唯一飯店

精選2026台南3個新景點

精選2026台南3個新景點

新北油飯節前10強

新北油飯節前10強

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告：可能為外部入侵

高雄「野森動物學校」明年1月試營

Potato Corner插旗西門町地點曝光

點水樓林口店新推吃到飽活動

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

淡水「13分14秒跨年煙火」交管懶人包

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

彰化月影燈季有跳跳馬、櫻桃小丸子

煙波8館1泊2食開賣　大啖鱘龍魚鍋

力求完善　基隆-石垣島渡輪改寒假前開航、設女性專用大通鋪

房內對望庫克山！國家公園內唯一飯店

精選2026台南3個新景點

新北油飯節前10強

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

沒排隊吃不到！必比登推介三重腿庫飯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366