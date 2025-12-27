房內就能對望庫克山！國家公園內唯一飯店　離登山口僅3分鐘車程　

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

隱士飯店位在庫克山國家公園內，更是該園區內唯一的一間飯店！最厲害的是它獨一無二的地理位置，不但離庫克山登山口最近，而且大部分的房型在房間裡就可以看得到庫克山！如果有到紐西蘭南島旅遊的話，很多人都會安排到庫克山住一晚，搜尋庫克山住宿推薦的話，網路上幾乎都說隱士飯店是庫克山必住飯店。更多人推薦住隱士飯店一定要吃他們的晚餐百匯，一趟紐西蘭自由行行程結束後，我們也真的覺得隱士飯店的晚餐很值得吃！

隱士飯店地址

來看一下隱士飯店 The Hermitage Hotel Mt Cook，Agoda翻成庫克山隱居飯店，Trip.com翻成冬宮庫克山飯店。它有分成很多住宿區，Check in的地方就在第一排最左邊（就左下角雨傘型屋頂右手邊的那棟）。我們這次住房間是在最後一排，我們訂了兩間房間，飯店給了我們兩間不同的房型，不同棟但是可以連通。

需先購買食物再上山

行前飯店都會寄信通知即將入住，還會詢問是否需要預訂晚餐。庫克山附近沒有什麼美食餐廳，如果有訂附廚房的住宿區的話要在上山前先買食材上來！如果是沒有廚房的房型，或是不想自己煮的話，也可以買一些簡單的熟食。如果是從蒂波卡湖方向過來的話，可以在蒂波卡湖買食材，如果是從瓦納卡方向過來的話，可以在Twizel小鎮先買食材。

提供住宿區停車場

車子停在大廳，我們先進來Check in之後再把車子開到住宿區的停車場。隱士飯店旗下的三個飯店是在各自的大廳Check in，大廳旁邊就是商店，可以買一些伴手禮，衣服帶不夠也可以在這裡買外套，裡面也有賣簡單的三明治，另外二樓也有咖啡館。

▲大廳的兩邊就是不同的餐廳，從裡面都可以連接，住宿區也是每一棟都有室內通道可以連接，冬天比較冷的時候也不用擔心在室外會太冷。

隱士飯店房間

▲打開房間之後發現，房間好像比想像中的還要小一點，不過感覺還滿新穎的。

▲進來的右手邊就是開放式衣櫃，行李可以直接放在上面，我們放兩個行李箱也沒問題，另外也有設備燙衣板。





▲拖鞋和熨斗都在抽屜，這個拖鞋的質感很不錯，也是比較少見的設計。

▲旁邊就是茶水區，有膠囊咖啡機、茶包、咖啡和糖包，冰箱也有鮮奶球，泡茶和泡咖啡專用。

▲走進來之後床頭有一個書桌，中間有一張大床，跟泰國有些渡假村的設計滿像的，感覺比較適合來渡蜜月。

▲床還滿好睡的，只是感覺床比較高，小櫻桃睡覺很會翻來翻去，我很怕她睡到一半會摔到地上。

▲浴室也是乾乾淨淨的，備品很齊全，五星級飯店的規格。

▲備品是SIXFORGOOD品牌，我記得還滿好用的，是柑橘、檀香和奇異果萃取的香氣。

▲這個我們都以為是衣櫃，結果它就真的只是牆壁，然後上面的針我們以為是時鐘，結果是燈。

▲我們的房間是低樓層，前面還是有被建築物擋到，覺得有一點點可惜。

▲隱士飯店號稱是在房間就可以看到庫克山，事實上是有的，不過視野不一樣就是了。

隱士飯店餐廳

隱士飯店裡面有三間餐廳，性質和價格都不一樣，可以依照個人的喜好選擇。

The Panorama Room：以單點的熱食餐點為主

The Alpine Restaurant：以百匯吃到飽餐點為主

Sir Edmund Hillary Cafe & Bar：以輕食咖啡為主

隱士飯店百匯晚餐

因為飯店有先寄E-mail詢問我們是否要訂晚餐，我們也順勢就訂了The Alpine Restaurant的百匯晚餐了，而且訂了第一批05：00用餐。這個時間還可以看到陽光，在餐廳裡就可以欣賞到外面群山的壯碩和雪景的浪漫。

Alpine Restaurant百匯晚餐價格：

成人：紐幣83元（大約新台幣1522元）

小孩（4～14歲）：紐幣32元（大約新台幣586元）

▲各種醬料、抹醬和堅果，抹醬可以搭配餅乾或是麵包一起吃。

海鮮和生食類

居然還有壽司，但我覺得這裡的壽司應該不用期待太高，所以我就沒浪費我胃的空間了。據說鮭魚非常好吃（我不吃生魚片所以我沒吃），然後原本不敢吃生魚片的小櫻桃在這次的紐西蘭自由行也解鎖了。

▲冷盤和生菜沙拉，我覺得都很乾乾淨淨的，而且質感也不錯。

▲尤其青菜要趁機多吃一點，因為紐西蘭的菜很貴，然後飯店早餐百匯也幾乎都沒有沙拉，都快便秘了。



▲湯品今天應該是蘑菇濃湯。

▲熱食和主食類，可以搭配咖哩飯。

▲另外還有熱食類，記得青菜多吃一點。

▲肉類有羊肉、牛肉、豬腳等，我覺得羊肉還不錯吃，敢吃羊肉的可以多吃一點。

▲布丁吐司，很肥的東西，但是應該很療癒。

▲紐西蘭的甜點會比較甜一點，不過有幾款是真的很好吃，因為都切得小小塊，有興趣的不妨都試試。

▲甜點是最吸引我的地方，然後看到整個櫃子都是甜點，覺得好開心。



▲飲料的種類就真的沒有台灣那麼多，汽水、可樂和果汁都沒有，不過基本的熱茶和咖啡都是有的。

物價來說相對CP值很高

四個人一起吃，可以一次拿多一點樣式，肉品、海鮮、青菜和甜點，應該吃的我們都吃了。原本覺得和台灣比起來，隱士飯店Alpine Restaurant的菜色好像也還好，不曉得為什麼大家都這麼推？旅行到後面才知道，原來紐西蘭的物價比較高，隨便一道義大利麵都要700～800台幣，在義法餐廳想要吃得飽的話，一個人2000元應該是跑不掉。

而且紐西蘭的蔬菜類真的不多，一般飯店的早餐好像也不會特別設置蔬菜沙拉區，餐點變化性好像也沒有台灣那麼高。所以在隱士飯店只要花1000多元就可以吃到各式肉類、海鮮、熱食、生食、甜點和小點等。

▲我們這天花了280元左右紐幣，大人是83紐幣，小孩是32紐幣（4～14歲），不過剛剛看了一下官網，2025年9月後會漲價。

紐西蘭的飯店都是10點退房

我們訂的是不含早餐的房型，隔天早上我們把食材拿出來簡單準備了早餐，紐西蘭的蘋果很好吃，吃完心情會很好。另外不要懷疑，紅蘿蔔我們是整根啃的，紐西蘭的紅蘿蔔也很好吃，不會有生味，而且還可以補充纖維質。

隱士飯店評論

吃完早餐我們就去爬山！難得一路來到庫克山了，可別只是住了飯店就離開了。隱士飯店距離庫克山登山口只要3～5分鐘車程，可以挑一條簡單的步道走！我們走了Hooker Valley Track和Kea Point Track，可能因為天氣好再加上我們腳程很快，來回都只要一個多鐘頭。

我們訂了兩間房間，平均一間大概是7000至8000台幣，好像也沒有網路說的要上萬元，還是因為我們是淡季的時候入住的關係。其實以這種價格的話，跟台灣的渡假飯店比還是相對便宜很多，尤其紐西蘭的物價還比台灣高很多！可見台灣住宿費用真的偏高。如果預算沒那麼高的話，那另外兩間同體系的飯店也可以考慮，晚餐也可以到隱士飯店吃，都可以預約接駁車！

隱士飯店 The Hermitage Hotel Mt Cook

地址：Aoraki/Mount Cook National Park 89 Terrace Road, Canterbury Region 7999 New Zealand

