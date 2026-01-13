故宮對面「落羽松秘境」今明免門票　全台最大薰衣草田1/31開放

▲台北市士林區青青食尚花園會館今、明免門票。（圖／翻攝自Facebook／青青食尚花園會館）



記者彭懷玉／綜合報導

台北市士林區「青青食尚花園會館」內，藏了一座落羽松秘境，今、明兩天免費開放。業者表示，園內種植上百株落羽松，這兩周最美，輔以白雪木點綴，後天之後低消為一杯飲料。

▲「青青食尚花園會館」位於故宮博物院對面，平時作為婚宴會館、尾牙春酒等場地。（圖／翻攝自Facebook／青青食尚花園會館）



「青青食尚花園會館」位於國立故宮博物院對面，擁有歐式庭園，平時作為婚宴會館、尾牙春酒、大型活動等場地。許多人不知道，7000餘坪偌大場地中，種植了上百株落羽松，業者表示，落羽松這一兩周達到最美巔峰，繼免費入園消息在粉專上公布後，每日湧入眾多旅客參觀。

▲步道旁的整片白雪木也正盛開，為綠意森林添上一抹純淨。（圖／翻攝自Facebook／青青食尚花園會館）



每年一月迎來落羽松變色，綠、紅、橘層層交疊出漸層樣貌，唯美地彷彿身處異國；步道旁的整片白雪木也正盛開，細緻白花如雪灑落，為綠意森林添上一抹純淨。業者預告，新加入好友即贈500元餐飲抵用券，可折抵金牌牛奶海鮮鍋等餐點。

▲葛瑞絲香草田今年將於1月31日正式開放。（資料照／記者彭懷玉攝）



另外，苗栗頭屋的「葛瑞絲香草田」占地7000坪，種植超過2萬株的薰衣草，是全台最大的薰衣草田。業者在粉專上宣布，今年將於1月31日正式開放，佛心的園主依舊不收門票，供遊客免費參觀，散客免預約、團體同樣採預約制，徜徉在薰衣草的芬芳中療癒身心。

▲苗栗頭屋的「葛瑞絲香草田」占地7000坪，種植超過2萬株的薰衣草。（資料照／記者彭懷玉攝）



葛瑞絲小舖內販售許多保養、清潔用品，均由植物花卉精華萃取而成，業者宣布，因原物料調漲和經營成本上升，自2月1日起，薰衣草純淨潔顏霜、洗護沐清潔系列分別調漲30-50元。