ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辦桌菜搬進牛排館！桃園380元起吃到飽　數十道熱炒＋炸物無限吃

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

這家蘆竹吃到飽在網路聲量頗高，網路上有不少YouTuber專程前往開箱，價錢只要380元起，就有數十道辦桌菜自助吧吃到飽以及排餐，有熱炒、炸物、湯品、甜點、冰品以及冷熱飲無限爽吃，主廚還會依季節時令烹飪出各式料理，免費停車場好停車，超高CP值難怪只要用餐時間就爆滿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲開車來旁邊就有停車場可以停車很方便。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲周末假日以及晚上人潮會比較多，平日中午人就相對少很多，用餐限時2小時也很足夠。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲價錢只要380元+10%，就有排餐以及自助吧，排餐有牛排、豬排、雞排以及魚排等等。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲用餐環境寬敞，座位數有夠多，我看外觀好像有點類似婚宴會館之類。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲進場結帳完就會直接帶到安排的座位，不可以自行換位子。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲自助吧比我想像中還要大很多，而且裡面的品項也很齊全。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲用餐時間有2小時非常足夠，來到這裡可以慢慢享用。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲生菜沙拉滷味區，這區我只有拿滷味來吃，小黃瓜以及泡菜剛好可以解膩。

冷盤生鮮區

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲這裡有提供蝦子、鯊魚煙，旁邊還有魚片，但這個可不是生魚片，而是給你涮熱湯煮熟。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

炸物區

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲有炸雞翅、薯條、炸雞塊以及炸雞等等，我吃最多的是薯條，尤其是現炸好的薯條。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

熟食料理區
基本上熟食料理選擇也很多，我甚至覺得熟食這裡不會輸給我家牛排，而且只要沒有店家補菜速度也不慢，因為店家會不定期去更換菜色，所以拍給大家參考。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲竟然還有越南春捲，用米紙包入豬肉、蝦子以及蔬菜等等的越南涼菜，我有吃還不錯。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

蒸籠區

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲這裡有燒賣、小籠包以及油飯等等。

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

滷鍋區

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲這裡有滷肉飯、打拋豬、咖哩飯等等，打拋豬加上白飯上面很下飯。

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

湯品區

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲我個人直接推薦竹筍排骨湯，竹筍很甜排骨也好吃，用料算是不手軟了。

▲▼▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）。（圖／部落客darren提供）

▲餐前麵包吐司，旁邊有隧道式烤麵包機。

飲品區

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲飲料也有很多選擇，甚至還有無糖茶飲，光是這一點就不錯。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

冰品區

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲這裡有霜淇淋，然後再靠近結帳區那邊也有冰淇淋。

水果甜點區

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲這裡有鋁箔包裝飲料，還有甜點以及水果等等，不過這裡位置很容易被遺忘。

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲▼桃園蘆竹超高CP值自助吧。（圖／部落客darren提供）

▲以這樣的價錢，加上自助吧選擇很多，CP值確實很高，以上開箱分享給大家參考。

新時代牛排自助百匯FAQ常見問題

Q1：新時代牛排自助百匯消費方式是什麼？
 A1：主餐牛排單點後即可享用自助百匯吃到飽，平日以及假日價格皆為500元內。

Q2：新時代牛排自助百匯的自助吧有哪些推薦菜色？
 A2：有數十道熟食、熱炒、炸物、甜點、湯品，類似辦桌菜的大份量料理，很適合家庭聚餐。

Q3：新時代牛排自助百匯適合聚餐嗎？
 A3：非常適合！價位便宜選擇多，環境寬敞，很常看到家庭、同事聚餐來吃。

Q4：新時代牛排自助百匯會很難停車嗎？
 A4：周邊有路邊停車格與停車空間，開車前往算方便。

Q5：新時代牛排自助百匯需要事先訂位嗎？
 A5：建議假日用餐提早訂位，尤其晚上時段生意較好。

新時代牛排自助百匯

地址：桃園市蘆竹區吉林路23號
電話：0966－358562
營業時間：11：00－21：00（周二休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►鮭魚蘆筍皆可入蛋餅！超過50種口味能混搭　江子翠30年豆漿店
►台北跨年宵夜地圖「9間24小時餐廳」　港點、拉麵通通有
►長野「雪猴泡湯」自駕行＆交通攻略！表情太享受完全不怕生

關鍵字： 新時代牛排自助百匯 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

A-Lin.李佳薇找不到key 場外求助林宥嘉「驚喜獻聲」

推薦閱讀

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！鹽埕限定50年「綜合茶」老攤

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！鹽埕限定50年「綜合茶」老攤

三重阿田油飯復活回歸　早上7點就排爆「每人限購3斤」

三重阿田油飯復活回歸　早上7點就排爆「每人限購3斤」

飄香萬華一甲子麵線攤！每天僅賣3.5小時　微勾芡湯頭滑溜順口

飄香萬華一甲子麵線攤！每天僅賣3.5小時　微勾芡湯頭滑溜順口

台南運將大哥口袋愛店！15元肉燥＆蝦仁飯　下雨天照樣排隊

台南運將大哥口袋愛店！15元肉燥＆蝦仁飯　下雨天照樣排隊

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

去年非法旅宿開罰1.2億元「未減反增」　台北日租套房罰最多

去年非法旅宿開罰1.2億元「未減反增」　台北日租套房罰最多

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

士林「湖畔落羽松」轉紅　北市12大花季1/16起接力綻放

生肖屬馬吃Buffet「2人同行第2位半價」

蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽

全台最大「我家牛排」插旗高雄

基隆45年老味道！油蔥極香千萬別點大碗

牛室平日自助吧339元吃到飽

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

麻古茶坊公開「冬季熱飲TOP5」　2大系列飲品享免費加料

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」

桃園「角板山行館」近300棵梅花開5成

JR東日本2/9前限時供應三星若狹牛

去年非法旅宿開罰1.2億元「未減反增」　台北日租套房罰最多

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

開箱峴港「全包式水療」海景度假村！

屏東「奇幻大津」打造魔幻光影瀑布

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366