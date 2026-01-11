Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

這家蘆竹吃到飽在網路聲量頗高，網路上有不少YouTuber專程前往開箱，價錢只要380元起，就有數十道辦桌菜自助吧吃到飽以及排餐，有熱炒、炸物、湯品、甜點、冰品以及冷熱飲無限爽吃，主廚還會依季節時令烹飪出各式料理，免費停車場好停車，超高CP值難怪只要用餐時間就爆滿。

▲開車來旁邊就有停車場可以停車很方便。



▲周末假日以及晚上人潮會比較多，平日中午人就相對少很多，用餐限時2小時也很足夠。



▲價錢只要380元+10%，就有排餐以及自助吧，排餐有牛排、豬排、雞排以及魚排等等。



▲用餐環境寬敞，座位數有夠多，我看外觀好像有點類似婚宴會館之類。



▲進場結帳完就會直接帶到安排的座位，不可以自行換位子。



▲自助吧比我想像中還要大很多，而且裡面的品項也很齊全。



▲用餐時間有2小時非常足夠，來到這裡可以慢慢享用。



▲生菜沙拉滷味區，這區我只有拿滷味來吃，小黃瓜以及泡菜剛好可以解膩。



冷盤生鮮區

▲這裡有提供蝦子、鯊魚煙，旁邊還有魚片，但這個可不是生魚片，而是給你涮熱湯煮熟。



炸物區



▲有炸雞翅、薯條、炸雞塊以及炸雞等等，我吃最多的是薯條，尤其是現炸好的薯條。



熟食料理區

基本上熟食料理選擇也很多，我甚至覺得熟食這裡不會輸給我家牛排，而且只要沒有店家補菜速度也不慢，因為店家會不定期去更換菜色，所以拍給大家參考。

▲竟然還有越南春捲，用米紙包入豬肉、蝦子以及蔬菜等等的越南涼菜，我有吃還不錯。

蒸籠區



▲這裡有燒賣、小籠包以及油飯等等。



滷鍋區

▲這裡有滷肉飯、打拋豬、咖哩飯等等，打拋豬加上白飯上面很下飯。



湯品區



▲我個人直接推薦竹筍排骨湯，竹筍很甜排骨也好吃，用料算是不手軟了。



▲餐前麵包吐司，旁邊有隧道式烤麵包機。



飲品區

▲飲料也有很多選擇，甚至還有無糖茶飲，光是這一點就不錯。

冰品區

▲這裡有霜淇淋，然後再靠近結帳區那邊也有冰淇淋。

水果甜點區



▲這裡有鋁箔包裝飲料，還有甜點以及水果等等，不過這裡位置很容易被遺忘。

▲以這樣的價錢，加上自助吧選擇很多，CP值確實很高，以上開箱分享給大家參考。

新時代牛排自助百匯FAQ常見問題



Q1：新時代牛排自助百匯消費方式是什麼？

A1：主餐牛排單點後即可享用自助百匯吃到飽，平日以及假日價格皆為500元內。

Q2：新時代牛排自助百匯的自助吧有哪些推薦菜色？

A2：有數十道熟食、熱炒、炸物、甜點、湯品，類似辦桌菜的大份量料理，很適合家庭聚餐。



Q3：新時代牛排自助百匯適合聚餐嗎？

A3：非常適合！價位便宜選擇多，環境寬敞，很常看到家庭、同事聚餐來吃。

Q4：新時代牛排自助百匯會很難停車嗎？

A4：周邊有路邊停車格與停車空間，開車前往算方便。

Q5：新時代牛排自助百匯需要事先訂位嗎？

A5：建議假日用餐提早訂位，尤其晚上時段生意較好。

新時代牛排自助百匯

地址：桃園市蘆竹區吉林路23號

電話：0966－358562

營業時間：11：00－21：00（周二休）

