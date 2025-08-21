以辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！台南香腸熟肉攤充滿古早味

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟
「阿財點心」位於台南市中西區，自1926年創立至今，已有近百年的歷史。店家最初由第一代以辦桌外燴起家，如今則以香腸熟肉和蝦卷聞名，成為一間充滿古早味的老店。阿財的點心和自製醬料風味獨特，吸引許多饕客慕名前來，尤其是蝦卷、香腸、糯米腸、米血及粉腸等，口感絕佳。
位置
隱身於舊時名為「沙卡里巴」的康樂市場裡，距離台南市公車站中正商圈走路2分鐘，成為老店聚集地的一部分。造訪時不妨也試試隔壁的榮盛點心，一同享受美味的台南小吃。
環境
▲▼市場裡的小吃攤，提供簡單的用餐座席，內用提供電扇與紙巾，市場裡也有公用廁所。
菜單
提供蝦卷、魚卵、鮪魚肚、鯊魚皮、蝦腸、蟹圓、炸肉丸、香腸、糯米腸、米血、大腸頭、炸小肚、炸肥腸、豬舌、豬肚、豬心、豬肝、粉肝、豬肺、豬皮、粉腸、生腸、大腸皮、蘿蔔、苦瓜、筍子等餐點。
料理過程
承襲祖輩的好手藝，簡單下鍋川燙抑或是煎炸，切片後才會上桌。特別的是這裡使用豬油來炸，除了酥脆感更多了份油脂香氣，坐在板前還能看到師傅俐落的分切食材，由第四代詹智雄兄弟領軍，還有媳婦李秀惠與第五代傳人忙前忙後。
調味料
算是府城蠻傳統的香腸熟肉吃法，醬油膏有別於常見店家，選用古早味醬油佐以地瓜粉熬成醬油膏，搭配黃芥末、蒜泥就是完美組合，通常會附有一碟醃蘿蔔，可以去油解膩。
品項
糯米大腸
就是大腸包小腸的糯米腸，這裡不是工廠的工業化糯米腸，而是豬大腸製作的手工糯米腸，跟之前分享的林家糯米腸相同，搭配醃漬花生，吃起來既香又Q，口感扎實有嚼勁，而內餡的糯米令人驚喜，發出淡淡的米香與微甜的滋味。
豬肝
▲豬肝處理得不錯，口感鮮嫩而不會有腥味，搭配上醬汁挺不錯。
炸肉丸
▲看似炸花枝丸，但更有肉感更偏向迷你獅子頭拿來炸，外皮香脆、肉感多汁，咬起來咔滋咔滋。
苦瓜
▲苦瓜超苦，但有美乃滋可以減少苦味。
蝦卷
有別於外面的豬網油下去包，這裡則是豆皮包裹的獨特製法。新鮮的蝦仁搭配荸薺、油角及蔥組合，經過細心混合成餡料後，均勻裹入豆皮中，接著下鍋酥炸方式定型，外酥內嫩非常涮嘴，口感鮮美脆爽且層次豐富，搭配上黃芥末同享滋味更上一層樓，充分展現出和諧且迷人的味覺平衡。
阿財點心
地址：台南市中西區友愛街206巷6號
電話：06－2246673
營業時間：10：30－17：00
*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram
