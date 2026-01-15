ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
今年到美國4亮點玩法！看FIFA世界盃、66公路　新台美航線7月開飛

▲▼美國旅遊，美國機場示意圖，美國安檢，芝加哥歐海爾國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國今年迎接建國250周年。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

美國今年迎來建國250周年，不僅有慶祝活動，更有一系列旅遊盛會等待旅客造訪。本篇就整理出今年赴美旅遊4大亮點，包括台美新航點將於暑假開航，還有讓全球運動迷熱血沸騰世界盃足球賽、66號公路百年慶。

美國國家旅遊局指出，截至2025年11月為止，台灣赴美旅客累計達39萬9662人次，年成長 7.3%，名列美國第19大國際客源市場。在美國旅遊需求強勁回溫以及東南亞轉機客流量帶動，台美航線整體運能較疫情前大幅成長44%，持續穩健成長。

而隨著美國今年迎接建國250週年，也有許多亮點活動等待全球旅客參與。包括：

▲▼NextGen Acela高速列車。（圖／翻攝自AMTRAK官網）

▲▼美國全新「NextGen Acela」高速列車。（圖／翻攝自AMTRAK官網

▲▼NextGen Acela高速列車。（圖／翻攝自AMTRAK官網）

亮點1：America 250建國周年慶　全美化身沉浸式慶典

2026年適逢美國建國250周年，全美都將掀起一場藝術與生活風格的盛典。例如鐵道迷可搭乘全新「NextGen Acela」高速列車，穿梭於華盛頓、紐約、波士頓等城市，走訪博物館特展與公共藝術之間。從亞利桑那的大峽谷到西雅圖煥新的海濱空間，全美各地皆有專屬慶典，讓旅行回歸文化的深刻包容與感受。

▲▼美國波士頓Boston。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲波士頓也是今年FIFA世界盃主辦城市之一。（圖／美國國家旅遊局提供）

亮點2：2026 FIFA 世界盃　11座主辦城市熱力全開

睽違 30 年，FIFA世界盃足球賽重返美國，全美11座城市包括亞特蘭大、波士頓、達拉斯、洛杉磯、舊金山及西雅圖等，將足球與城市觀光完美契合。

除了球場內的賽事讓人熱血沸騰外，球場外的活動也精彩不斷，旅客不能錯過德州雙城（達拉斯、休士頓）的壯闊場館與經典燒烤、堪薩斯城的運動女力、以及邁阿密的不夜城魅力，讓觀賽之餘也能深度體驗美國城市的獨特個性。

▲▼美國經典66號公路奧克拉荷馬州66號公路博物館。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲美國經典66號公路奧克拉荷馬州66號公路博物館。（圖／美國國家旅遊局提供）

亮點3：66號公路百年慶　挑戰經典「母親之路」

象徵自由精神的 66 號公路（Route 66）迎來百年里程碑。這條串聯芝加哥到聖塔莫尼卡的長廊，已轉型為當代藝術場域。旅客可以用自駕暢遊這條母親之路，到伊利諾州的名人堂博物館看壁畫，也別錯過密蘇里州的聖路易斯拱門，以及新墨西哥州的「Route 66 Remixed」沉浸式藝術裝置。

同時，入住亞利桑那州的 Wigwam Motel，或在芝加哥 Lou Mitchell’s 享用早餐，還有在芝加哥與66號公路起點拍照，都是必做體驗。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／業者提供）

亮點4：長榮航空7月首航華盛頓

長榮航空宣布，將於今年7月開飛「台北－華盛頓」，由最新波音 787-9 夢幻客機執飛、每周4個來往航班，並配置完整三艙等服務。華盛頓作為美國政治、金融、科技及軍事中心，不僅具備高度商務價值，當地32萬亞裔人口與1.4萬台裔居民更支撐了龐大的探親與觀光需求。

華盛頓航線開航後，長榮航空在北美將達到 10 個航點、每週高達 98 班次，完美串聯北美與東南亞轉機路網。旅客可利用直飛之便，一次玩遍美東政治、文化與藝術核心。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 2026FIFA世界盃 66號公路 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【陳傑憲再任隊長】收90萬加菜金！ 中華隊開訓李洋到場打氣

