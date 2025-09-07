ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
吉隆坡70年老茶室自組美食街！騎樓小店擠滿多家檔口美食一站滿足

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

馬來西亞吉隆坡的「麗豐茶餐室」在地經營近70多年，位於茨廠街旁，菜單提供牛肉麵、燒臘與雲吞麵餐點，鄰近中央市場、關帝廟，選項多樣、口味在地。靠近國家清真寺、馬里安曼興都廟，是不少人的吉隆坡茶餐室、吉隆坡關帝廟美食、茨廠街小吃、KL牛肉粿條好選擇。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

評價
網友直呼「巴生谷最好的牛肉麵」，傳承三代從阿公吃到孫子，烤鴨、牛肉麵、炒粿條、咖哩麵一站式購足，不說還以為是台灣夜市濃縮版，類似百貨美食街的概念。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

好吃嗎？
位於吉隆坡茨廠街附近，是一家具有超過70年歷史的老字號茶室。據傳，該茶室提供多種道地的吉隆坡美食，包括檳城炒粿條、牛肉麵、雲吞麵、拉拉米線以及燒鴨等特色佳餚，集多樣風味於一店。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

在哪裡
距離吉隆坡巴士站－Bangkok Bank 2走路2分鐘、吉隆坡地鐵－中央藝術坊站走路7分鐘；鄰近茨廠街、獨立廣場、國家清真寺、馬里安曼興都廟。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
菜單有不同間檔口可以一次滿足，從前以拉拉麵為招牌，茶室除了飲品，還有麗豐牛肉麵檔口，現在能吃到千理香雞飯吃到臘腸、燒雞、燒鴨、燒肉、叉燒；麗豐牛肉麵吃得到牛肉麵、牛腩麵、糯米雞、炒河粉、炒粿條；也能吃到檳城炒粿條、牛雜麵、河粉、豬肉粉等，並以飲品為招牌，成記雲吞麵則是冬菇雞腳麵、雞絲麵、咖哩雞、滑雞、叉燒雲吞、燉牛腩。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
環境雖然有不同檔口，但卻是共用麗豐的座位區，整體算是在地而傳統的用餐環境，雖然沒有冷氣但緊鄰唐人街，可以體驗到歷年華人的胼手胝足；類似百貨公司美食街的方式，找到位子後，再跟各個檔口點餐，內用的話都要點水當低消，就是低消一杯飲料。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

料理過程
料理過程由各檔口的經營師傅各自料理，都是經過數十年的老字號，牛肉麵據傳湯底以牛骨和牛肉搭配多種中藥材精心燉煮而成，牛肉湯則融合十餘種中藥材，經過十小時的熬煮，最後再加入些許蔥花增添風味。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

吃什麼？
這次來到了馬來西亞吉隆坡找美食，我們前往麗豐茶餐室吃早餐，我們點了牛肉粿條、冬菇雞腳麵與咖哩雞腿麵。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

牛肉粿條
牛肉麵有河粉、瀨粉、米粉以及黃麵四種麵條均可作為選擇，我們搭配的是河粉，湯頭散發出藥膳的香氣與醬油感，整體跟台灣的牛肉麵有點類似，但吃起來更偏向泰越湯麵的流派。粿條吸附滿湯汁香氣十足，還能吃到牛肉麵與肉丸，想吃豐盛一點還可以選擇牛百葉、牛舌、牛腸甚至還有牛鞭。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

冬菇雞絲麵

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲雲吞麵店的雞絲麵，料好實在滿滿的幾乎看不到麵，吸附滿湯汁香氣十足。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

咖哩雞肉麵

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲這碗是乾麵，有點像是乾撈麵的做法，但卻又走向咖哩的調味方式，吃起來類似炒麵的風味，整塊雞腿料好實在。

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼麗豐茶餐室。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

麗豐茶餐室

地址：馬來西亞吉隆坡吉隆坡聯邦直轄區市中心區敦李孝式路138號
營業時間：07：00－20：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

關鍵字： 麗豐茶餐室 達人美食 美食情報 美食雲 國外特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

