紫木槿台中公益店熄燈　原址中央韓鍋酒舍進駐「趕過年前開幕」

▲紫木槿台中公益店熄燈轉型，原址中央韓鍋酒舍進駐。（圖／築間餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團引進韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」，台灣首店去年12月30日進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃第1季在台北、台中各開1家分店。根據人力銀行資訊，台中店地點已歇業的紫木槿台中公益店舊址，將趕在農曆春節前開幕。

▲築間引進韓國名店「中央韓鍋酒舍」。（圖／記者黃士原攝）

看好韓食市場，築間餐飲集團趕在年底前引進中央韓鍋酒舍，全台首店選址台北信義區ATT 4 FUN，鎖定都會消費族群與國際客群，提供「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。築間表示，為了忠實呈現韓國在地傳統風味，韓國總部技術團隊親自來台監製，導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯。

▲牛腸火鍋。（圖／記者黃士原攝）

牛腸火鍋（小份1280元、大份1680元）使用的牛腸經過多道繁複工序處理，加入韓國總店秘製辣醬預拌入味，入鍋後內臟脂膏與醬香層層釋放，湯色由清透逐步轉為濃郁紅潤，展現近似奶油般的醇厚口感與鮮辛層次。牛腩火鍋（小份1180元、大份1580元）選用頂級牛肉，搭配自家慢熬高湯。

中央韓鍋酒舍台灣首店去年12月30日進駐台北信義區ATT 4 FUN，築間餐飲同時預告將在台北、台中再各開1家店。人力銀行資訊顯示，台中店地點就在西區公益路290號，但該地址築間燒肉本命，目前仍正常營業，反而是隔壁的紫木槿已歇業，未來轉型為中央韓鍋酒舍，據了解該店將趕在農曆春節前開幕。

紫木槿則是築間旗下韓國烤肉品牌，台中公益店是創始店（2023年12月開幕），2024年5月開出台北大巨蛋店，而在台中公益店歇業後，全台僅剩1家分店。

▲牛喜壽喜燒。（圖／豊漁餐飲集團提供）

另外，豊漁餐飲集團於2026年開年再展新店，「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」雙品牌進駐板橋車站2樓環球購物中心，不僅是牛喜第8家門市，同時也是季樂首度跨足新北市、開出的第7家分店。

牛喜以個人鍋物設計，呈現關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋，嚴選日本A5黑毛和牛，佐以特製壽喜燒醬汁，搭配獨創的「蛋液泡泡」讓食感再升級；喜愛品嚐湯頭的消費者，亦可選擇以溫潤雞湯為底的水炊鍋。

▲季樂和牛鐵板燒的A5和牛厚切牛排。（圖／記者黃士原攝）

季樂主打「和牛也能天天享用」的親民奢華體驗，以日本A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、活鮑魚等高級食材，打造不到千元即可享用的豪華套餐。透過日式板前鐵板燒形式，由師傅現場料理，堆疊食材香氣與層次，加上自助吧無限供應的白飯、例湯、飲料、霜淇淋，讓消費者能以輕鬆、無負擔的方式，享受高品質鐵板饗宴。