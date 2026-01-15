漢來上海湯包進駐南港LaLaport　明天開幕「雙人套餐半價優惠」

▲漢來上海湯包明天插旗南港LaLaport。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食餐飲集團旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」，繼去年8月進駐DREAM PLAZA後，明天插旗南港LaLaport，開幕首日指定雙人套餐半價優惠，1月18日前單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兌換券，2月13日前內用單筆消費滿1,000元送100元抵用券。

漢來上海湯包自1995年創立於高雄漢來大飯店，以18摺手工小籠湯包為品牌核心，主打皮薄、餡多、湯汁飽滿的經典口感，已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地設有多家分店，繼去年8月開出台北首店「台北DREAM PLAZA店」後，品牌宣布明天進駐南港LaLaport。

▲炸排骨與蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

▲紅油抄手。（圖／記者黃士原攝）

除了湯包，餐廳也提供融合川、滬經典點心與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理。排骨炒飯選用厚切豬排炸至外酥內嫩，鹹香多汁的滋味，是許多老饕每次來訪必點的招牌。

迎接台北LaLaport南港店，明天開幕日指定雙人套餐只要半價（午、晚餐各限前50組），而1月18日前單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兌換券，2月13日前內用單筆消費滿1,000元送100元抵用券等好康活動，期望持續帶動話題熱度。

▲全台最大的我家牛排高雄同盟店1/25開幕。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，占地1000坪、全台最大的高雄同盟店，將於1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放訂位。

我家牛排去年就傳出即將在高雄開出旗艦店（同盟店），地點在三民區同盟三路、高雄牛角旗艦店舊址，經過半年多的籌備，由於店面占地1000坪，取代板橋遠科店成為全台最大的分店。業者今日宣布，1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放線上訂位。

我家牛排高雄同盟店表示，將全面引進於北部引發排隊狂潮的「豪華自助吧模式」，挑戰南台灣最高 CP值自助餐飲寶座，升級版豪華自助吧每日供應現煮熱炒、港式點心、炸物及涼拌菜，多款品牌冰淇淋與專櫃等級甜點也是吃到飽。同時，延續網友盛讚的「最強水果行」封號，餐檯上每日提供超過20種的現切當季水果。