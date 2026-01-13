三重神秘滷味深藏巷弄！肥嫩滷雞腳是招牌　在地人未必知道

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

三重滷味推薦「阿娟滷味店」，地址在新北市三重區大同北路103號，連在地人都不太知道的隱藏版美食。這家滷味非常低調，只有吃過的人才知道，我家冰箱都會囤貨的滷味就是爸爸跟老闆娘買的，開在一條我八百年沒走過的巷弄，而且店面也不是滷味相關，也沒有招牌真的超級神秘，我還一度以為是不是走錯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲朋友來三重吃晚餐，順路帶他來買，他說這條路會有滷味店喔？

▲帶朋友來時剛好快打烊，我直接走進去問老闆娘還有沒有。

▲滷味價錢看起來不便宜，但老闆娘都買好的食材自己來處理，不然我那挑嘴爸不可能幾乎每周都來進貨。

▲老闆娘說剩這一點點。

▲我爸每次都必買滷牛肉、鴨翅和豆干小菜。

▲我最愛滷雞腳，老闆娘選的雞腳又大又肥，超好吃！買回家配啤酒，不小心就嗑光一盒。

▲之前跟爸爸來買快一千，他送給親戚也被稱讚，這次我來買500元，回家宵夜幾個人分就沒了。

▲店家的名片，老闆娘說營業時間印錯了，應該是早上9點賣到晚上7點。

住附近可以外送

老闆娘很客氣，我問她有沒有外送，她說如果有空，只要在三重區離她不遠就可以外送，不方便出門也可以先統計好要的品項和數量再打電話請她外送。

阿娟滷味店

地址：新北市三重區大同北路103號

電話：0928－085274

營業時間：09：00－19：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►宜蘭車站旁60年深夜排隊老店 必點香麻醬麵＋餛飩肉丸湯組合

►板橋深夜現烤古巴三明治！安格斯熟成牛排淋滿熔岩起司太罪惡

►手切膠質魯肉飯、鱸魚湯24小時不打烊！萬華50年夜市老店