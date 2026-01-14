獨／我家牛排高雄同盟店1/25開幕　1/19凌晨0點開放線上訂位

▲全台最大的我家牛排高雄同盟店1/25開幕。（圖／高雄美食地圖提供）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，占地1000坪、全台最大的高雄同盟店，將於1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放訂位。

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，去年就傳出即將在高雄開出旗艦店（同盟店），地點就在三民區同盟三路、高雄牛角旗艦店舊址，經過半年多的籌備，由於店面占地1000坪，取代板橋遠科店成為全台最大的分店。業者今日宣布，1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放線上訂位。

▲近年來我家牛排豐富的自助吧已成饕客關注的重點。（圖／記者黃士原攝）

我家牛排高雄同盟店表示，將全面引進於北部引發排隊狂潮的「豪華自助吧模式」，挑戰南台灣最高 CP值自助餐飲寶座，升級版豪華自助吧每日供應現煮熱炒、港式點心、炸物及涼拌菜，多款品牌冰淇淋與專櫃等級甜點也是吃到飽。同時，延續網友盛讚的「最強水果行」封號，餐檯上每日提供超過20種的現切當季水果。

▲我家牛排高雄同盟店餐檯上，每日提供超過20種以上現切當季水果。（資料照／記者黃士原攝）

我家牛排高雄同盟店表示，此次選址同盟三路，不僅看中鄰近美術館特區的優質生活圈，更為了因應南部消費者對聚餐空間的需求，占地1000坪的空間設計寬敞明亮，可容納超過數百位賓客，並規劃專屬家庭與大型公司行號聚餐的舒適座位區，解決南部消費者尋找大型聚餐場地不易的痛點。

高雄同盟店同時也舉辦開幕慶，1月25日起為期4周推出「消費滿千即可抽千元折價券」活動，每周送出10名千元大獎。

在南台灣展店之餘，品牌更同步宣告擴張版圖，北部「桃園平鎮店」已進入緊鑼密鼓籌備階段，預計將於5月登場。

▲京都拉麵魁力屋台北店1/16開幕。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」去年8月登台，品牌規劃今年前往台中、台北展店，繼1月6日進駐新光三越台中中港店後，位於台北南西店三館的台北旗艦店，也將於1月16日正式開幕，同時推出限定口味「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

去年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。