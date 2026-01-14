ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雲林最新香客大樓啟用！住一晚400元起　朝聖全台包公祖廟

▲▼三條崙海清宮最新休閒大樓。（圖／雲林縣政府提供）

▲三條崙海清宮最新休閒大樓啟用，也提供雲林海線住宿新選擇。（圖／雲林縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林擁有眾多香火鼎盛的知名宮廟，更設有香客大樓服務信眾，也成為雲林獨特住宿選擇。而三條崙海清宮最新休閒大樓已於13日啟用，包括雙人房、四人房、雅房等選擇，最低400元就能入住。

▲▼三條崙海清宮最新休閒大樓。（圖／雲林縣政府提供）

▲三條崙海清宮為全台包公祖廟。

三條崙海清宮主祀閻羅天子包公為全台包公祖廟，每年香客、遊客絡繹不絕。海清宮管理委員會為提升對香客、遊客服務品質，新建媲美星級飯店休閒大樓，加上原有香客大樓，可容納550多名旅客入住，房型包括雙人房、四人房、家庭房、多人雅房、套房及獨立平房等。

▲▼三條崙海清宮最新休閒大樓。（圖／雲林縣政府提供）

▲三條崙海清宮最新休閒大樓客房示意圖。

價格方面，雙人房每晚2000元、4人房3000元、家庭房4000元、獨立平房5000元，另外還有多人套房每人每晚500元、多人雅房每人每晚僅400元就能入住。

海清宮表示，新建休閒大樓除了提升環保、衛生與香客住宿品質與需求，同時希望旅外鄉親逢年過節返鄉探親，長輩不必再大費周章清理房間住處，有更多的時間陪伴家人，更願意回家，更舒適返鄉居住。

▲▼北港武德宮－三學舍－香客大樓 。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼北港武德宮的三學舍－香客大樓 。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼北港武德宮－三學舍－香客大樓 。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼北港武德宮－三學舍－香客大樓。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲北港武德宮。（圖／Mika出走美食日誌提供）

而北港武德宮的「三學舍香客大樓」，則被譽為是全台最潮香客大樓，最值得推薦。館內結合人文、藝術、信仰、記憶的休憩空間外，更提供齊全的會議設備與多元化會議環境，融合現代禪學的時尚輕奢住宿體驗，還有文創咖啡廳，並提供免費自行車租借。

客房方面也設計得現代、明亮，更提供多元插座、浴袍，連杯子、瓶裝水都結合北港武德宮求財意象設計，成為到雲林玩最推薦的住宿地點之一。

關鍵字： 雲林旅遊 飯店旅館 設計旅館 三條崙海清宮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

被誤認「柬埔寨斷腿女網紅」 薔薔傻眼：根本不是我好嗎

推薦閱讀

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

定食8攜手味全龍推聯名餐點

定食8攜手味全龍推聯名餐點

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

400元騎高大駿馬！大人小孩都能體驗

400元騎高大駿馬！大人小孩都能體驗

君品推「住滿24hrs、機捷接駁」服務

君品推「住滿24hrs、機捷接駁」服務

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

深耕忠貞市場超過40年！無名麵攤50元起

我家牛排高雄同盟店1/25開幕

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

天元宮櫻花季1/29開跑　走進幾米繪本

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

7990元起　易遊網澎湖花火節專案開賣

竹縣「5處落羽松秘境」美到2月

拉亞漢堡推《葬送的芙莉蓮》6款聯名包裝　1門市有打卡裝置

住嘉義飯店每人每晚750元送早餐、宵夜

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

千元有找泡湯+吃到飽　溫泉旅展檔期搶先開跑

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

定食8攜手味全龍推聯名餐點

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金

身分證有4數字　飯店龍蝦雙人餐7折

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

先喝道連3周指定飲料優惠　買1送1、同品項第2杯半價

屏東3大浪漫夜間燈海美到3月

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366