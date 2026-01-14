雲林最新香客大樓啟用！住一晚400元起　朝聖全台包公祖廟

▲三條崙海清宮最新休閒大樓啟用，也提供雲林海線住宿新選擇。（圖／雲林縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林擁有眾多香火鼎盛的知名宮廟，更設有香客大樓服務信眾，也成為雲林獨特住宿選擇。而三條崙海清宮最新休閒大樓已於13日啟用，包括雙人房、四人房、雅房等選擇，最低400元就能入住。

▲三條崙海清宮為全台包公祖廟。

三條崙海清宮主祀閻羅天子包公為全台包公祖廟，每年香客、遊客絡繹不絕。海清宮管理委員會為提升對香客、遊客服務品質，新建媲美星級飯店休閒大樓，加上原有香客大樓，可容納550多名旅客入住，房型包括雙人房、四人房、家庭房、多人雅房、套房及獨立平房等。

▲三條崙海清宮最新休閒大樓客房示意圖。

價格方面，雙人房每晚2000元、4人房3000元、家庭房4000元、獨立平房5000元，另外還有多人套房每人每晚500元、多人雅房每人每晚僅400元就能入住。

海清宮表示，新建休閒大樓除了提升環保、衛生與香客住宿品質與需求，同時希望旅外鄉親逢年過節返鄉探親，長輩不必再大費周章清理房間住處，有更多的時間陪伴家人，更願意回家，更舒適返鄉居住。

▲▼北港武德宮的三學舍－香客大樓 。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲北港武德宮。（圖／Mika出走美食日誌提供）

而北港武德宮的「三學舍香客大樓」，則被譽為是全台最潮香客大樓，最值得推薦。館內結合人文、藝術、信仰、記憶的休憩空間外，更提供齊全的會議設備與多元化會議環境，融合現代禪學的時尚輕奢住宿體驗，還有文創咖啡廳，並提供免費自行車租借。

客房方面也設計得現代、明亮，更提供多元插座、浴袍，連杯子、瓶裝水都結合北港武德宮求財意象設計，成為到雲林玩最推薦的住宿地點之一。