香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

香港中環的「一樂燒鵝」在地經營50多年，是一家連續10年米其林一星的燒臘名店，自1976年創立至今，已有近50年的悠久歷史，以燒鵝、燒鴨、燒腩、叉燒、玫瑰雞等餐點聞名，甚至是陳奕迅、周潤發、梁家輝、劉嘉玲等香港明星的心頭好，與鏞記酒家、甘牌燒鵝齊名三大燒鵝。

交通

距離香港巴士站荷利活道、郵政局外走路3分鐘；距離香港地鐵中環站D2出口步行約5分鐘。鄰近蘭桂坊、半山手扶梯、香港山頂纜車。

環境

跟傳統香港餐廳大同小異，提供內用座位區，店面空間不大，不能攜帶行李箱。需要與其他人併桌，桌椅之間距離很近，展現出典型香港老店的風格。地板有些油滑，盡量踩在地毯上以免跌倒。特別的是桌上的筷子筒裡，擺放著五顏六色的筷子，店內四周的牆面掛滿了照片，是不少海內外影歌星、名人品嘗留影。

菜單

提供中、英文菜單，菜單中的脾就是腿的意思，而瀨粉則是近似米苔目，淨則是不要主食只有肉品。也有飲品可以選擇，飲品有奶茶、咖啡、鴛鴦、檸茶、檸水、氣泡飲、中國茶、蜂蜜、冰底樂、檸底樂。想吃豐盛一些也有貴妃雞、玫瑰油雞，可以選擇半隻或全隻。

支付方式＆用餐方式

僅能使用現金（港幣）與八達通，陸港用戶可使用支付寶與微信，海外及台灣版不能使用。供外帶、外送平台點餐，用餐結束後，拿著手寫便條到櫃台結帳。服務人員親切又高效率，快速完成點餐、上菜、收盤，最後還熱情送客。

歷史

1976年朱燕森先生與長子朱建華在大埔創立了「一樂燒鵝」，到了2000年，現任負責人朱健輝於中環設立了「一樂」。餐廳自營業始便迅速吸引了大批食客，並於2011年獲得米其林的肯定，蟬聯十年米其林一星推薦，甚至是陳奕迅、周潤發、梁家輝、劉嘉玲等香港明星的心頭好。

料理過程

每次只出爐十隻，可以看到師傅忙進忙出，分切各式肉品搭配主食。店內招牌燒鵝是由一樂燒鵝主理人朱先生家族所製作，維持著祖傳的獨家秘方醃製，再經超過二十道精緻工序燒烤等烹飪方式，打造出最完美且傳統的口感與滋味。脆皮燒鵝不僅外皮金黃油亮、色澤誘人，更散發濃郁鵝肉香氣，完全演繹了承襲父親的家族秘方的精髓。

▲前後兩端因受到較高的火力熏烤，所以顏色略顯焦黑，更能吃出燻烤的功夫，為整體增添了一層獨特的烤香味。

餐點

玫瑰油雞飯

因為鵝腿賣完了，索性點玫瑰油雞飯，雖然不若鵝肉嫩，但肉質仍為細嫩入口柔滑而不乾硬。滷煮出雞肉醇厚濃郁，散發出誘人的香氣，整體是相當入味，搭配蔥花醬風味更佳。

燒鵝叉燒飯

燒鵝是店內的人氣品項，外皮色澤偏深，不像燒肉外皮那般酥脆，濕潤焦脆香氣十足，中層還有鵝油的脂肪，大口咬下有夠多汁，滿滿肉汁與油脂感在舌尖漫開。鵝肉本體本身彈性而飽滿，搭配上外頭的燒味醬汁香氣十足，如果不要那麼濕潤會更棒。

叉燒採用蜜汁風味

其肥瘦比例穠纖合度，肥肉不過膩，瘦肉也不柴；先是感受到油脂的豐厚，再來是微微的焦香與甜美的蜜汁在舌尖交疊。

一樂燒鵝



營業時間：10：00－20：30

地址：香港香港島中環士丹利街34－38號地舖

