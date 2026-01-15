ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中隱藏版臭豆腐只要50元！阿婆獨自經營30年　鐵皮屋外排滿人

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

位於台中水湳陳平路有一間很隱藏版的「陳平臭豆腐」，門口只有「臭豆腐」三個字，但是Google Maps上面地標是寫陳平臭豆腐。陳平臭豆腐已經營業了30多年，由阿婆一個人獨立作業，下午三點半開始賣，每天生意都很好，Google上面甚至有4.4顆星的好評，以小吃類來說算是很不錯了。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

位置
位於北屯陳平路鄰近中清路口，對面就是香港城記燒臘，食藝石頭火鍋也在斜對面。之前來吃食藝石頭火鍋的時候就發現對面的臭豆腐生意很好，排了10幾個人，當時就覺得很好奇也很有興趣。我們這天傍晚5點多來的時候，門口已經有排隊人潮，而且愈晚人愈多。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲原本以為只有外帶，但其實門口有兩張內用的桌子，有點簡陋不過將就一下是可以的。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲豆腐攤是一間小小鐵皮屋，由阿婆一個人獨力作業，動作有點慢，不過阿婆人很好，所以大家也很有耐心。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲陳平臭豆腐已經賣了30年，看Google評論很多人是從小吃到大，好像這幾年社群發達才越來越多人知道。

菜單

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲原本一份臭豆腐是45元，是後來才漲到50元，但我覺得還是滿佛心的。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這樣一份有5大塊，旁邊還有加了泡菜，我們還有加辣椒。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

用餐心得
網路上說臭豆腐吃起來很酥脆，我們這天吃是覺得外皮酥酥的，但是不到很酥脆，裡面確實是軟軟的，算是還不錯吃的臭豆腐，但其實不到很驚艷。不過以一份50元來說，我個人是覺得CP值滿高的，它的泡菜會比較酸一點，不過還蠻開胃的，有經過是可以來試試，但是不知道是蒜蓉醬還是辣椒醬的部分我們都覺得很鹹，需要配個飲料來平衡一下，所以後來我們又走去附近吃豆花了。

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

陳平臭豆腐

地址：台中市北屯區陳平路13號
營業時間：15：30～20：30

▲▼台中北屯「陳平臭豆腐」，阿婆一個人獨立作業，水湳30年鐵皮屋臭豆腐。（圖／部落客飛天璇提供）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
關鍵字： 陳平臭豆腐 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 飛天璇的口袋

【海豹量體重啦】整隻Q彈移動抖抖跳上體重計超可愛❤️

