ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

彰化永靖的「國小麵線豆花水煎包」在地經營近50年，菜單提供麵線、豆花、水煎包、甜甜圈，鄰近成美文化園、永靖鄉公所，價格親民、口味實在，水煎包一出爐秒被夾光，還有豆花麵線蹦出新滋味，整條街就隔壁肉圓和這裡排滿滿。鄰近永靖夜市、永靖鄭成功紀念館是不少人的永靖麵線、南彰化水煎包、成美文化園早餐、永靖鄭成功紀念館美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

好吃嗎？
因為鄰近永靖國小而得名，麵線和水煎包被當地人推薦為必吃早餐，銅板價美食，花小錢就能吃得飽足，是許多當地人從小吃到大的回憶。

在哪裡？
位於彰化縣永靖鄉東門路210號；距離彰化市公車站－永靖走路4分鐘；鄰近成美文化園、永靖鄉公所、永靖夜市、永靖鄭成功紀念館、永靖黃昏市場、明道大學、田尾鳳凰花園；周邊有西園醬油工廠等餐飲、場所。

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供麵線羹、豆花、水煎包、甜甜圈、豆漿、紅茶、奶茶。

料理過程
由老闆一家三代一同顧店，一走進店裡，滿滿的高麗菜就讓人感受到生意的興隆。店內分工井然有序，最裡面有人忙著擀麵團，中間區域則專注於包水煎包，而最前面則負責煎包子和盛麵線糊。

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境、調味料
環境就是簡單的早餐外帶店，沒有提供內用。調味料則提供甜辣醬與特製辣油。

吃什麼？
這次來到了彰化永靖找美食，我們前往永靖國小的「國小麵線豆花水煎包」吃早餐，在國小麵線豆花水煎包我們點了一個水煎包與豆花麵線。

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼國小麵線豆花水煎包。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

國小麵線豆花水煎包

地址：彰化縣永靖鄉東門路210號
電話：04－8233193
營業時間：05：30－11：00（周三公休、周末延長至12：00）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►以辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！台南香腸熟肉攤充滿古早味
►直接給整盤台式泡菜超阿莎力！台南隱藏版臭豆腐每天只賣4小時
►三重必吃5大滷肉飯之一！膠質口感微黏嘴　蔥辣滷豆腐是隱藏招牌

關鍵字： 國小麵線豆花水煎包 彰化美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚悚案外案】高雄男醫院鬧事被捕　找家屬赫見「同居女亡滿牆血」

推薦閱讀

玩泰國華欣必訪30多年老店！路邊攤吃復古炭燒小陶鍋融入當地

玩泰國華欣必訪30多年老店！路邊攤吃復古炭燒小陶鍋融入當地

首爾明洞400有找烤肉吃到飽！三層肉豬頸肉＋大醬湯小菜自助吧

首爾明洞400有找烤肉吃到飽！三層肉豬頸肉＋大醬湯小菜自助吧

在地人消除加班疲憊的療癒小店　淺草深夜拉麵1000日圓有找

在地人消除加班疲憊的療癒小店　淺草深夜拉麵1000日圓有找

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯能續加

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

富山市70米「高空特等席」免費開放！

富山市70米「高空特等席」免費開放！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

熱門行程

最新新聞更多

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

富山市70米「高空特等席」免費開放！

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366