彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

彰化永靖的「國小麵線豆花水煎包」在地經營近50年，菜單提供麵線、豆花、水煎包、甜甜圈，鄰近成美文化園、永靖鄉公所，價格親民、口味實在，水煎包一出爐秒被夾光，還有豆花麵線蹦出新滋味，整條街就隔壁肉圓和這裡排滿滿。鄰近永靖夜市、永靖鄭成功紀念館是不少人的永靖麵線、南彰化水煎包、成美文化園早餐、永靖鄭成功紀念館美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

好吃嗎？

因為鄰近永靖國小而得名，麵線和水煎包被當地人推薦為必吃早餐，銅板價美食，花小錢就能吃得飽足，是許多當地人從小吃到大的回憶。

在哪裡？

位於彰化縣永靖鄉東門路210號；距離彰化市公車站－永靖走路4分鐘；鄰近成美文化園、永靖鄉公所、永靖夜市、永靖鄭成功紀念館、永靖黃昏市場、明道大學、田尾鳳凰花園；周邊有西園醬油工廠等餐飲、場所。

價目表



▲提供麵線羹、豆花、水煎包、甜甜圈、豆漿、紅茶、奶茶。

料理過程

由老闆一家三代一同顧店，一走進店裡，滿滿的高麗菜就讓人感受到生意的興隆。店內分工井然有序，最裡面有人忙著擀麵團，中間區域則專注於包水煎包，而最前面則負責煎包子和盛麵線糊。

環境、調味料

環境就是簡單的早餐外帶店，沒有提供內用。調味料則提供甜辣醬與特製辣油。

吃什麼？

這次來到了彰化永靖找美食，我們前往永靖國小的「國小麵線豆花水煎包」吃早餐，在國小麵線豆花水煎包我們點了一個水煎包與豆花麵線。

國小麵線豆花水煎包

地址：彰化縣永靖鄉東門路210號

電話：04－8233193

營業時間：05：30－11：00（周三公休、周末延長至12：00）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►以辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！台南香腸熟肉攤充滿古早味

►直接給整盤台式泡菜超阿莎力！台南隱藏版臭豆腐每天只賣4小時

►三重必吃5大滷肉飯之一！膠質口感微黏嘴 蔥辣滷豆腐是隱藏招牌