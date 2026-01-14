淡水天元宮櫻花季1/29開跑　幾米繪本5場景搬進三色櫻花林

▲淡水無極天元宮有「全台最美寺廟櫻花」之譽，尤其在燈光照耀下更顯迷人。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

淡水無極天元宮有「全台最美寺廟櫻花」之譽，今年後山三色櫻預計在1月底開始綻開。對此，新北市景觀處透露，「2026花見櫻花季」將在1月29日至2月11日開跑，今年首次邀請台灣繪本藝術家幾米，將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進浪漫的三色櫻花林。

▲▼本屆花季融入幾米《閉上眼睛一下下》繪本，打造5大互動場景。（示意圖／翻攝自Facebook／新北市農業局-稼日蒔光）

眾所矚目的「2026花見櫻花季」1月29日至2月11日登場，雖說今年冬天較晚冷，對花況影響卻不大。景觀處表示，當初會勘櫻花專家評估，預計1月底後山三色櫻會陸續綻開2-3成，2月初至2月中會逐步滿開，天氣影響頂多有一周的誤差，主要還是取決於後續的天候情況。

▲後山三色櫻花海搭配天壇建築，是旅人到此必拍的構圖。（資料照／記者彭懷玉攝）



景觀處指出，今年花季同樣以天元宮粉嫩三色櫻為主角，結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為活動主題，邀請台灣人氣繪本藝術家幾米，將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進三色櫻花林，營造浪漫而童趣的意境。

▲▼幾米《閉上眼睛一下下》繪本世界將搬進三色櫻花林。（示意圖／翻攝自Facebook／新北市農業局-稼日蒔光）



《閉上眼睛一下下》以故事中小女孩「阿給」為主角，講述她追尋夢想的純真情感，並將抽象概念轉化為5座互動場景，夜櫻搭配燈光設計，展現出和白天截然不同的神祕氛圍，展期每晚5點至8點亮燈。

▲「2026花見櫻花季」搭配天元宮後山三色櫻花期。（資料照／記者彭懷玉攝）

同時，本屆活動首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，囊括淡水在地小吃名店，並享有專屬折扣，供民眾規劃遊程時參考，另設計「花間謎蹤」趣味實境小遊戲供親子解謎，還能兌換小禮物。活動期間之周末，現場也推出櫻花剪紙、香氛蠟燭、浮遊花等手作體驗課程，還有達人攝影教學，民眾可學習如何拍出PRO級美照。