阿爾法餐飲獲「麵屋一燈」全球授權　 首季限定泡系燒豚拉麵開吃

▲台灣阿爾法餐飲集團與麵屋一燈及其系列品牌完成全球專屬授權協議。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣阿爾法餐飲集團今（15）日宣布，與麵屋一燈及其系列品牌完成全球專屬授權協議，現階段將以東南亞市場作為主要發展重點，未來再評估拓展至北美與歐洲市場的可能性。為了慶祝品牌新里程碑，同步推出季節限定「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」。

「麵屋一燈」創辦人坂本幸彥社長以「法式料理精神」注入拉麵魂，憑藉極致細膩的湯頭層次，曾榮獲日本「ramendb」冠軍肯定，並創下開店後時常需排隊4小時以上才能入席的紀錄，成為眾多饕客心中的指標性名店。

▲「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

這次台灣阿爾法餐飲集團與麵屋一燈最新合作，坂本幸彥將商標使用、展店、關鍵原料供應等權利全數授權，範圍涵蓋「麵屋一燈」及旗下「豚骨一燈」、「麵屋燈郎」等品牌。未來阿爾法將以台灣為基地，確保每一碗拉麵的湯底與靈魂都能與東京本店維持一致的頂級水準。

▲「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

除了授權好消息，雙方攜手推出首季合作限定款「泡系逸品！燒豚棒腿拉麵」（售價348元），料理核心選用極為珍稀的「豬棒腿」部位，這是取自豬後腿蹄膀內側的帶骨精華，每頭豬僅有兩支，經細心處理後，呈現出柔嫩多汁、層次分明的肉質表現。

湯頭部分則大玩創意，表層鋪上細緻如雲朵般「薯泥泡泡」，搭配慢火熬煮的雞豚濃郁湯底，最後點綴一抹清新檸檬香氣。

▲京都拉麵魁力屋台北店明天開幕。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」去年8月登台，品牌規劃今年前往台中、台北展店，繼1月6日進駐新光三越台中中港店後，位於台北南西店三館的台北旗艦店，明天正式開幕，同時推出限定口味「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

去年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。
 

關鍵字： 美食雲 麵屋一燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

