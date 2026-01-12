ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
竹縣5處落羽松秘境美到2月！池畔逾百棵變色　還能賞火車、逛老街

▲竹縣落羽松轉紅。（圖／新竹縣政府提供）

▲因轉冷時間較晚，竹縣落羽松約於1月上旬開始變色，預估美景可持續至2月初。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

氣溫驟降，全台各地落羽松林由翠綠轉為金黃、橘紅，新竹縣也不例外。新竹縣政府特搜新埔、橫山、北埔及湖口5處落羽松秘境；縣府傳播行銷處長蔡宜綾表示，今年冬季轉冷時間較晚，落羽松約於1月上旬開始轉色，預估美景可持續至2月初。

▲竹縣落羽松轉紅。（圖／新竹縣政府提供）

▲位於新埔鎮的九芎湖步道群，包含九福、觀南及霽月等三條登山步道，沿途可見成排落羽松點綴山林。

九芎湖步道群
位於新埔鎮的九芎湖步道群，包含九福、觀南及霽月等三條登山步道，沿途可見成排落羽松點綴山林，隨著季節轉色，展現豐富層次，是結合健行與賞落羽松的人氣路線。旅客健行途中，也可順遊附近的陳家農場、金谷農場，一邊運動、一邊感受農村風情，喜歡漫遊的旅客可以納入名單。

▲竹縣落羽松轉紅。（圖／新竹縣政府提供）

▲湖口鄉的畚箕窩溪步道，一旁20棵落羽松正逐漸轉色，呈現柔和的金橘、紅棕色調，增添賞景新亮點。

湖口鄉畚箕窩溪步道
位於湖口鄉的畚箕窩溪步道，長約800公尺，一旁20棵落羽松正逐漸轉色，呈現柔和的金橘、紅棕色調，增添賞景新亮點。該步道結合溪岸景觀與生態環境，平緩好走，從茶香步道出發，沿途可欣賞茶園、蓮花池、生態平台與百年龍眼樹等，感受大自然靜謐的氛圍。

▲新竹縣藏有不少落羽松景點。包含沿著湖畔種植的「橫山韓屋大埤」、有著愛心型湖泊的「北埔六塘」，新埔照門休閒農業區120棵筆直松林。（圖／新竹縣交旅處提供）

▲新竹縣藏有不少落羽松景點，包含沿著湖畔種植超過100棵的「橫山韓屋大埤」。（資料照／新竹縣交旅處提供）

橫山鄉韓屋大埤
橫山鄉則匯聚水岸、鐵道與落羽松景致，形成獨具特色的賞景區域。位於竹34號鄉道旁的韓屋大埤，沿著水圳兩側綿延種植一排排落羽松，數量超過100棵，轉紅的落羽松沿岸延伸，倒映水面，景色宛如童話場景，令人心馳神往。

▲竹縣落羽松轉紅。（圖／新竹縣政府提供）

▲內灣親水公園落羽松約有8至9棵。（資料照／內灣來玩授權提供）

內灣親水公園
鄰近韓屋大埤的內灣親水公園，則可同時欣賞8至9棵落羽松林變色，若抓準時機，還能拍下火車緩緩穿梭林間的畫面。賞景之餘，也能順遊內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等客家美食，豐富一整天行程。

▲竹縣落羽松轉紅。（圖／新竹縣政府提供）

▲北埔六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松聞名，近20棵落羽松現已呈現金黃、緋紅色。（圖／新竹縣政府提供）

北埔六塘落羽松
北埔六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松聞名，近20棵落羽松現已呈現金黃、緋紅色，樹影映照湖面，呈現「鏡面落羽松」的夢幻景致。若到了六塘休閒谷，也能順道購買當地的石柿餅，再到北埔老街大啖美食，為旅程劃下完美句點。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾表示，落羽松屬於杉科植物，葉片細薄如羽毛，隨著寒流來襲逐漸轉為金黃、橘紅色，待葉片凋落時如羽毛般飄落，因而得名。今年冬季轉冷時間較晚，縣內落羽松約於1月上旬陸續轉色，預估美景可持續至2月初，打算收進冬季迷人風光的民眾別錯過。

關鍵字： 新竹縣旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 九芎湖步道群 湖口鄉畚箕窩溪步道 新埔鎮照門休閒農業區 橫山鄉韓屋大埤 北埔六塘愛心湖泊

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

