深耕忠貞市場超過40年！無名麵攤50元起　加10元份量升級碗公裝

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

每一座城市都有幾家，沒有名字，卻人人都知道的小吃店，這間位於忠貞市場裡沒有名字、沒有顯眼招牌的「阿婆乾麵餛飩湯」，對於居住在此數十年的在地人來說，難以割捨的味道，往往藏在那些不起眼的民宅巷弄裡，這間我也是前後找了兩次才找到原來真的很容易錯過的麵攤，甚至要入內還得跟老闆娘借道的小通道，真的是隱藏版銅板美食。

交通資訊

►自行開車／騎車：從龍岡圓環方向，沿龍東路往平鎮方向行駛約5分鐘可見，附近有停車場，平日較容易找到車位，騎車可以停在店門口。

►大眾交通：可從中壢火車站附近搭乘桃園客運112南或5008經龍岡線，在「忠貞」站下車，步行約5分鐘。

超隱密市場美食

真的沒看錯，就是這樣一個小攤子，如果沒走進看真的很難發現，我也是來回走了兩趟才發現原來藏在跟秦記傳統山東饅頭同一條路上，這天也是因為要去買饅頭才發現。這裡內用的座位不多，外帶排左邊，內用排右邊，如果像我是第一次來跟著排隊就對了，入內後會有工作人員詢問要吃什麼，千萬別跑去點菜。

美味傳承三代

沒有華麗的裝潢，沒有冷氣吹送的舒適沙發，只有煮麵鍋升起的裊裊白煙，以及那傳承至第三代、依然堅持著古早工法的純粹滋味。

▲一碗乾麵50元、一碗餛飩麵60元，在這個物價飛漲的年代，它守護的不只是錢包，更是一份關於傳統的味道。

▲老闆娘一邊煮麵、一邊熟練地招呼客人，動作俐落、不多話，這裡沒有冷氣，夏天略顯炎熱，盡量秋冬天涼再來吃。

菜單

阿婆乾麵餛飩湯的菜單非常單純，幾乎沒有選擇障礙，也正是老店最迷人的地方，來這裡，不用想太多，照著在地人的吃法點就對了，我也是跟著排在後面的小哥點餐。

內用環境

阿婆乾麵餛飩湯位於市場邊緣，攤位不大，門口沒有招牌，只有一個煮麵的料理台，這就是最醒目的標誌，如果不注意門牌號碼，很容易誤以為這只是一般住家而擦身而過。磨石子地板、簡單的折疊桌、幾張板凳，牆上掛著水果曆，這就是台灣最接地氣的用餐環境。

推薦美食

如果你是第一次造訪，強烈建議直接點一碗乾麵，再搭配一碗餛飩湯，這就是在地人最標準的吃法，但麵條有粗麵和細麵，所以我們兩種都點來吃吃看。

乾麵50元（小）

趁熱拌開，一股濃郁的肉燥香氣合著青蔥的香氣散開來，麵條煮得恰到好處，保有彈性卻不會過硬，拌入醬汁後，每一口都能感受到麵體吸附醬香的能力，鹹中帶甘，不油不膩，是老派卻耐吃的味道。

▲桌上放有辣椒醬和辣油，喜歡加辣的朋友建議可以加右邊的辣椒油比較有味道，也更有層次的香氣。

餛飩湯60元（小）

只是純粹想喝高湯搭配乾麵，漂浮著少許青蔥，這湯頭喝起來是大骨熬製的自然甘甜，沒有過多的味精感，喝完不會口乾舌燥，是一種很純粹、很乾淨的味道。

餛飩乾麵60元（小）

每次來到忠貞市場都想吃很多美食，所以我們都是點小碗的麵，但當地人都是直接吃大碗比較過癮，差10元，麵的份量卻變成一個碗公啊！

餛飩皮薄餡多

餛飩麵選擇的是細麵，這裡的餛飩屬於「一口吞」的大小，皮薄如紙，內餡以豬絞肉為主，調味偏清爽，能吃出肉本身的甜味。

▲細麵的麵條吃起來比較順口，但我喜歡粗麵的嚼勁，所以兩種各有所好，不妨都可以試試看。

心得感想

以上兩人消費170元，整體吃下來，你會發現這不是那種第一口就讓人驚呼的料理，而是會讓你在吃到一半時，突然理解，原來這就是老店能開40年的原因，份量足以讓一個成年男性吃飽，在如今一個便當動輒破百元的年代，這樣的定價策略，或許賺的不是暴利，而是一份對老主顧的責任感。

阿婆乾麵餛飩湯

地址： 320桃園市中壢區後龍街40號

營業時間：08：30－13：00或售完為止（周三公休，其他公休日請參照店內公布）

