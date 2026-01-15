星野「OMO5橫濱馬車道」開幕！4亮點一次看　360度迴廊看夜景

▲OMO5 橫濱馬車道開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

​​​​​​日本星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」，於橫濱最新飯店「OMO5 橫濱馬車道」正式開幕，旅客不僅可以360度俯瞰繁華夜景，公寓式酒店設計也讓旅人出遊超方便，本篇就整理出4大亮點，今年到日本玩，可別錯過這間特色旅宿。

▲▼迴廊式「OMO Base」能360度欣賞橫濱風景。

亮點1：可360度眺望新三大夜景都市・橫濱的迴廊式「OMO Base」

「OMO5 橫濱馬車道」是星野集團首間公寓式酒店，位於直通馬車道站的超高層綜合大樓46至51層，地處154公尺高空。館內設有公共空間「OMO Base」，迴廊式設計讓旅人可360度欣賞被譽為「新三大夜景城市」的橫濱美景。

▲▼OMO Base還有藝廊、撞球空間。

此外，OMO Base規劃多個可自在體驗的區域，包括可玩撞球與桌遊的「Play Zone」、展現港都文化的藝廊空間，以及播放西洋電影的劇院空間等，彷彿置身郵輪之上，悠然度過優雅而豐富的旅宿時刻。

▲客房為公寓式酒店設計。

▲有廚房、洗脫烘衣機。

亮點2：全客房配備廚房與洗脫烘一體機

「OMO5橫濱馬車道」為星野集團首間公寓式酒店，共9種房型、175間客房，皆配備廚房與洗脫烘衣機，適合連續住宿或長期停留。多數客房設有獨立的客廳與臥室空間，提供舒適的住宿體驗。旅客也能前往鄰近店家購買喜歡的食材並自行料理，或在客廳空間相聚放鬆，享受如同在地生活般的入住體驗。

客房空間設計亦以船艙為靈感，打造溫暖且具包覆感的氛圍，營造宛如踏上海上旅程般的期待與悸動。床鋪周邊運用皮革背帶支撐的床頭板，以及仿黃銅色金屬飾條點綴細節，呈現經典船旅的質感與風格。

▲夜景時光自動販賣機體驗。

▲Local Rhythm Night天空夜派對。

亮點3：讓夜景時光更加豐富的體驗內容

業者也為旅客規劃許多豐富活動，例如「夜景時光自動販賣機」，旅客可於櫃檯選擇寫有主題的盒子後，並獲得一張卡片，提供夜景播放清單等多種推薦的享受方式。不僅僅是欣賞夜景，更為能眺望夜景的時光增添豐富層次。

「Local Rhythm Night天空夜派對」則可一邊欣賞窗外一望無際的璀璨夜景，一邊在自助調酒吧品嚐飲品，或參加幸運抽獎時刻試試手氣，為旅程增添驚喜與儀式感。

▲大廳就有「周邊地圖」服務

亮點4：讓旅客深度感受街區魅力的「周邊地圖」服務

由熟悉在地魅力的「周邊嚮導 OMO Ranger」製作的「周邊地圖」，網羅觀光資訊與隱藏版店家等旅遊指南中可能也找不到的在地情報。以OMO飯店為據點，旅客可用更深入、也更從容的步調探索橫濱街區，發掘城市日常中獨有的迷人魅力。

▲橫濱郵船大樓將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」。（圖／株式会社Plan・Do・See提供，下同）

此外，位於橫濱市中區的歷史建築「橫濱郵船大樓」，將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」，並預計於 2027年1月底開幕。酒店以港口為靈感，打造充滿異國情調的主題客房與宛如船上甲板的餐飲空間。

▲酒店大廳。

橫濱郵船大樓最早於1888年作為日本郵船的據點誕生，現今建築則於1936年重建完成，16根列柱與細緻的雕刻裝飾令人印象深刻。現在經營團隊承襲曾作為航海據點的歷史記憶，將此歷史空間改建為結合婚禮教堂與餐廳的酒店，宛如劇場般大氣豪華的迎賓大廳、充滿異國氣息的客房，以及彷彿船上甲板般的餐飲空間，處處流露出當時的文化底蘊與故事氛圍。

▲每間客房都有以世界不同港口設計主題。

酒店共規劃 52間客房、7種房型，每間客房面積皆在38平方公尺以上，空間寬敞舒適。客房設計以與橫濱有深厚連結的世界各地港口為主題，展現不同地域的獨特個性。

▲教堂。

▲酒店餐廳。

餐廳空間以船上甲板為靈感，打造開放感十足的設計。位於入口附近的酒吧，則呼應此地過去作為文化交會點的歷史，融合東西方元素的室內設計，彷彿讓人穿越回1980年代。館內同時提供婚禮服務，教堂以溫潤的磚牆與木質為基調，窗外綠意盎然，自然光自天井灑落，映照著正前方清新亮麗的彩繪玻璃，溫柔地包覆新人交換誓言的重要時刻。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）