韓國「愛豆優格冰」來台　開箱太妍、TXT然竣最愛配料組合

▲韓國優格冰淇淋「Yoajung（요아정）」台灣首店插旗台北小巨蛋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國優格冰淇淋「Yoajung（요아정）」因主打健康低卡深受韓團成員喜愛，也被粉絲暱稱為「愛豆優格冰」。該品牌台灣首店插旗台北小巨蛋，1月17日正式開幕。《ETtoday新聞雲》搶先開箱，並盤點韓星太妍、TXT然竣、RIIZE李炤熙最愛3款組合，還有4種必點配料一次看。

▲▼4款必點配料一次看。

Yoajung主打以純淨優格製成的優格冰淇淋，口感介於雪酪與冰淇淋之間，售價80元起，並開放自由搭配客製化配料，光是配料就高達30多種，有蜂巢蜜、煉乳、焦糖醬、水果、脆殼、穀麥類、餅乾糖果及其他（起司小方塊、原味麻糬等）。

其中必點4款配料分別是「穀脆」、「Granola Plus」、「POP POP」及「彩虹棉花糖」。穀脆是在優格冰外淋上一層脆皮，有巧克力、芒果、草莓牛奶、薄荷巧克力4種口味；POP POP包括巧克力、薄荷、草莓口味；彩虹棉花糖相較一般棉花糖，則是帶有酥脆口感。

▲太妍最愛（左），RIIZE李炤熙（右）最愛組合配料曝光。

▲TXT然竣最愛巧克力脆殼+葡萄柚+蜂巢蜜。

業者也同步公開韓星最愛配料，太妍選用香蕉、藍莓、蜂巢蜜、草莓POP POP、家樂氏香果圈、Brandt巧克力圈搭配優格冰；TXT然竣為巧克力脆殼+葡萄柚+蜂巢蜜；RIIZE李炤熙則是巧克力脆殼+草莓+起司小方塊。

▲業者祭出6款人氣組合推薦。

另外，還有6款人氣組合推薦，包括天然蜂巢蜜搭配穀物的「Yoajung Signature」、香脆焦糖香蕉「烤蕉糖Yoajung」、「甜柚Yoajung」、「哈味起司Yoajung」、「彩虹Yoajung」及「焦糖派對Yoajung」，售價220元起。

業者表示，1月17日開幕當天消費即送Yoa角色扇子1支；單筆消費滿500元再送Yoa限量壓克力鑰匙圈1個，送完為止；追蹤台灣官方帳號再送指定配料1份，限量500份。

▲DQ推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果」。（圖／Dairy Queen提供）

Dairy Queen近日則推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果」，選用比利時巧克力醬混合甜筒脆餅與開心果碎，再淋上特調開心果醬，一杯就有多種口感，大杯售價210元、標準杯180元、小杯155元。

1月23日前每天上午11時至中午12時30分有「買1送1」優惠，購買標準杯以上暴風雪即獲得1次轉盤機會，轉中多少數字就送幾球冰淇淋，最少1球，最多6球。