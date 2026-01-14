澎湖花火節首波預購專案開賣！自由行最多省3千　3天7990元起

▲澎湖花火節首波預購專案開賣，早鳥優惠激省3千元。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2026澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日登場，今年和《七龍珠Z》聯名，升級煙火秀，並融入動漫元素無人機光雕演出，可望再度掀起觀光熱潮。

看準花火節期間的機位稀缺，易遊網搶先推出澎湖花火節首波預購專案，早鳥預訂機票及住宿，最高省3,000元；同時揭曉澎湖花火節期間歷年買氣最夯的3大體驗行程，從海上花火到跳島遊都有，賞煙火同時也能盡情探索澎湖海島魅力。

▲「澎湖五星自由行3天」入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」，每人9,990元起。

易遊網的澎湖花火節商品涵蓋各類旅遊選項，推薦「澎湖五星自由行3天」行程，將安排入住澎湖福朋喜來登酒店，並加贈48小時免費租車，價格從原價13,000元降至早鳥價9,990元，省下超過3,000元。如果偏好更實惠的選擇，「和寓飯店」三天兩夜自由行只需7,990元起，同樣享受租機車優惠及2項免費體驗行程，讓旅行更加靈活與經濟。

▲海上獨特視角欣賞花火。

旅客預訂華信航空的澎湖機加酒，輸入折扣碼「ae300」，可額外享有300元的折扣。

▲預訂華信航空的澎湖機加酒，輸入折扣碼「ae300」，可額外享有300元的折扣 。（圖／華信提供）

據易遊網的銷售統計，花火節期間最受旅客青睞的三大行程：

澎湖南海四島一日遊：這條經典路線串聯七美嶼、望安島、桶盤嶼與西吉嶼，旅客可以走訪澎湖的著名景點如雙心石滬、花宅聚落等，還可體驗浮潛，深入了解澎湖的自然與人文魅力。



澎湖東海一日遊：行程主打海上活動，帶遊客巡遊無人島及澎澎灘，並安排捕龍蝦體驗及漁村美食，結合了海洋、生態及當地特色，受遊客喜愛。

▲澎湖東海一日遊主打海上活動，帶遊客巡遊無人島及澎澎灘，並安排捕龍蝦體驗及漁村美食。

海上賞花火體驗：此行程適合想避開人群、追求獨特視角的旅客。遊客可以選擇搭乘豪華遊艇、交通船或帆船，從海上欣賞澎湖花火，或選擇「SUP賞煙火」方式，與海浪共舞，近距離欣賞煙火和海面倒影交織的美景。

七龍珠Z 澎湖夏日花火大會活動資訊

試放場：4/20、4/27

活動開幕：5/4

活動閉幕：8/25

活動日期：5/4-8/25

5/4-6/25 每周一、四

6/30-8/25 每周二

主會場：澎湖馬公觀音亭園區

煙火及無人機展演時間：晚間9點

＊離島場次及地方限定場次，時間待定

