香腸貢丸全部草莓化！盤點全台7家草莓園　高架採果免彎腰

首圖／IG＠apple_bear_1021

文／ReadyGo

草莓季來了！每到冬季就是最甜蜜的季節，這次小編特別整理了全台7家超好拍又好玩的草莓園，從台北內湖的森林系農園、桃園高架採果區、新竹的大草莓園，到苗栗大湖的經典草莓聖地，再延伸到南台灣的台南、高雄有機農場，不只能採果，還能吃到草莓披薩、草莓香腸、草莓厚片，根本是草莓愛好者的天堂！趕快一起來看看這7家草莓園有什麼好吃好玩的！

全台7家草莓園

莓圃休閒農園（台北）

說到最有氣氛的草莓園，一定不能不提內湖的「莓圃休閒農園」。這家森林系餐廳藏在白石湖一帶，整個園區被九重葛與花卉包圍，超像童話場景。這裡除了可以採草莓，還能吃到超夢幻的草莓披薩與草莓捲蛋糕。

圖／FB 莓圃休閒農園



森林系草莓秘境

許多人最推薦他們家的「美莓繽紛披薩」，薄脆餅皮上鋪滿了草莓、奇異果、堅果，酸甜滋味完全不膩口；還有草莓捲蛋糕也是一絕，生乳餡甜度剛剛好，搭配自家種的草莓，吃起來滿滿幸福感，採果區還有白草莓和粉紅草莓可以挖寶！

圖／FB 莓圃休閒農園



莓圃休閒農園

地址：台北市內湖區碧山路38－2號

電話：02－27951108

營業時間：周四至周日 11：00－18：00（周一公休）

八角店高架草莓園（桃園）

高架好採又乾淨，八角店高架草莓園可以說是許多人在桃園的私藏名單！最大的特色就是高架式設計，不用蹲著、不會沾泥巴，拍照也方便多了。老闆娘超用心地栽種多種品種，有嗨啾口味、水蜜桃香的日本草莓，甜度超高還會發香。每次來都覺得像在開草莓寶箱，一顆比一顆還漂亮！建議一早9點就來，不然熱門時段人真的很多！

圖／八角店高架草莓園



八角店高架草莓園

地址：桃園市蘆竹區大竹路1巷323號

電話：0922－966933

營業時間：周六 09：00－17：00（其餘時間建議電洽或看粉專公告）

來來草莓園（新竹）

大片草莓田超滿足，「來來草莓園」是新竹的寶藏草莓園，老闆娘親切又佛心，還會送你小顆草莓當贈品。草莓園很大，每顆草莓又大又紅，根本不知道要從哪顆開始採！

這裡還能看到罕見的「黑金剛草莓」，深紅色的外觀非常特別。雖然某些區域會標示「非採區」，但整體體驗還是非常滿意。採完草莓還可以順道去旁邊橘子園，孩子們超喜歡！

圖／FB 來來草莓園



圖／IG＠_nienan

來來草莓園

地址：新竹縣芎林鄉富林路二段88號

電話：0933－796089

營業時間：09：00－17：00

大湖草莓果園（苗栗）

如果你也是「大湖控」，這間「大湖草莓果園」千萬別錯過！草莓品質超好、顆顆香甜，環境整理得非常乾淨，地面鋪著米糠，不怕弄髒鞋。採完草莓還能吃老闆準備的「草莓厚片吐司」，現場有煉乳、蜂蜜、果醬可以沾超加分！還有免費果醬DIY，孩子們玩得不亦樂乎，最棒的是，草莓都很平價，CP值爆棚！

圖／FB 草莓世界、IG＠_jessie.17

大湖草莓果園

地址：苗栗縣大湖鄉中原路128K號

電話：0918－072366

營業時間：09：00－17：30

草莓世界（台中）

市區最佳草莓樂園，草莓世界位在台中潭子，是許多人心中「市區最佳草莓樂園」！不僅採果區分成高架和一般田區，不怕彎腰還不怕泥濘，現場還有草莓牛奶、冰沙、香腸、貢丸全部草莓化，連小朋友都瘋掉！雖然價格偏高，但草莓甜度很高還有附設停車場，整體非常方便。服務人員也超親切，還會教你怎麼挑選最好吃的草莓。

圖／FB 草莓世界



圖／FB 草莓世界



草莓世界

地址：台中市潭子區豐興路一段361號

電話：0910－517768

營業時間：周三至周日 09：00－17：00（周一二公休）

開心有機農場（台南）

這家開心有機農場位在台南南區，是近期最驚喜的一間。有機草莓雖然小顆、產量也不多，但老闆超熱情，會親自指導怎麼挑成熟果、介紹田間知識。現場還有印加果油DIY體驗、番茄園可逛，非常適合親子一起來。想採草莓的話，建議先打電話預約，不然遇上草莓稀少時會撲空！

圖／IG＠apple_bear_1021、FB 台南開心有機農場採草莓



開心有機農場

地址：台南市南區永成路二段503巷1號

電話：0936－371471

營業時間：09：00－17：00

昱禾樂生態有機農場（高雄）

在城市裡實現草莓自由，在高雄橋頭捷運站旁居然就有草莓園？「昱禾樂生態農場」，採有機農法種植草莓、蕃茄、木瓜，完全無毒自然熟成，超適合帶小孩來認識蔬果生長過程。入園費可以抵消費，草莓個頭不大但香氣十足，還能邊採邊吃，園區內乾淨整潔，搭捷運出站就能抵達，懶人也能輕鬆體驗田園樂！

圖／FB 昱禾樂生態有機農場



昱禾樂生態有機農場

地址：高雄市橋頭區（橋頭捷運站1號出口）

電話：0928－155056

營業時間：09：00－17：00

全台採草莓園常見問題



台灣草莓季什麼時候開始？

每年約從12月中旬開始，至隔年3月是草莓盛產期，2月為高峰期。

去採草莓需要自備工具嗎？

大多數園區會提供剪刀與籃子，但建議穿鞋，部分農場提供雨鞋租借。

台灣草莓園哪一區的草莓比較甜？

甜度與天氣、品種有關，大湖、八角店與內湖莓圃的草莓甜度普遍很高。

全台草莓園有可以現場吃嗎？

苗栗大湖草莓果園可提供試吃，也有販售沾醬、果醬或DIY體驗；但現採即食需注意衛生與秤重流程。

