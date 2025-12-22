ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

捷運圓山站出口旁的「円山駅」，是由百年日式建築改建的關東煮專賣店，傳統日式木造建築的空間相當漂亮，現在更被台北市政府文化局審定為市定歷史建築，菜單有著品項豐富的關東煮，每種都蠻好吃的，價格也不會太貴，隨意點餐不用擔心會踩雷。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲地址位在台北市大同區酒泉街9巷13號，捷運圓山站2號出口出來即可抵達，若是初訪的人建議開啟Google Maps比較好找。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

介紹
円山駅原本是台鐵淡水線圓山站宿舍，1901年設立至今已有超過百年歷史，透過老房子文化運動2.0，將傳統日式木造建築重新修復，因為已無宿舍需求，所以改成日式關東煮專賣店。這裡沒有提供訂位服務，無法預約只能現場排隊候位，之前晚上經過好幾次，門口時常會有排隊人潮，生意可說越晚越熱鬧，中午來的話比較有機會直接入座。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲入內需要脫鞋子，記得穿好穿脫的鞋子前往，好像沒有規定一定要穿襪子，大家可以自行斟酌一下。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

菜單
不用加收服務費，每人低消200元，採用的是掃描桌上QR Code點餐，頁面上會顯示現在關東煮還剩幾個，有看到喜歡的記得趕快點下去。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲可以喝到清酒，是用販賣機販售蠻酷的。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲自助區有免費湯品可供拿取，想喝多少隨你裝，關東煮醬、其他調味料也都在自助區。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲關東煮擺在櫃台，每一種看起來都很好吃，因為我們是剛開店沒多久就抵達，所以關東煮的數量非常滿。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

娃娃菜、大根、小判蒟蒻、野燒竹輪、玉子揚、花枝干貝丸、高麗菜卷
關東煮都蠻好吃的，吃得出來食材都有特別挑選過，不是那種隨隨便便的便宜貨。燉煮的時間也有控制好，不會因為煮太久失去口感，或是鮮味都流失掉，可見對小細節有做嚴格把關。

大家看平常喜歡吃什麼就請隨意點，我們覺得值得推薦的有玉子揚、花枝干貝丸，一方面這兩種是市面相對少見的關東煮品項，另一方面是味道真的不錯，好吃就值得推薦。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

柚子甜辣醬15元
自助區其實有免費的關東煮醬料，那款就還蠻好吃的，但如果你喜歡特殊口味的話，可以單點柚子甜辣醬，酸酸甜甜和哪種關東煮都很搭。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

牛蒡甜不辣30元

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲除了關東煮外，也有幾款炸物可點，炸牛蒡甜不辣基本上就是經典不敗品項，撒點胡椒鹽就很讚。

鍋燒雞絲麵加沙茶醬50元

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲主食類有鍋燒意麵、鍋燒雞絲麵幾種，屬於簡簡單單的暖心美食，想吃飽的話可以點。

溏心蛋30元

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

▲單點一顆溏心蛋來搭配主食也是不錯。

心得
「円山駅」所在環境真的很棒，應該沒人能抗拒日式老宅的魅力吧，這天隨意點的幾樣關東煮都蠻好吃的，沾醬的美味度也有跟上，發揮了1+1>2的效果，晚餐、宵夜時段生意很好，建議大家可以提早過來候位排隊，或是挑下午離峰時段來吃。

▲▼圓山站旁日式老宅關東煮「円山駅」，百年木造古蹟改造空間，不能訂位預約只能現場候位。（圖／部落客周花花提供）

円山駅 （圓山驛）

地址：台北市大同區酒泉街9巷13號
電話：02－25957871
營業時間：16：00～22：00、周六／日12：00～22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

