只賣咖啡和最中冰淇淋就傳承百年！大阪「昭和風」懷舊喫茶店

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

在日本，每次離開一座城市，我總習慣找家老喫茶店或咖啡店，點杯爺爺手沖咖啡、奶奶手作雞蛋三明治。前陣子因為隔天要去山陰天皇流放之島「隱岐島」而在大阪住了一晚，剛好附近就有一間百年喫茶店「贅六」。熱咖啡配冰淇淋最中，就這麼傳承百年，而且是Tabelog喫茶百名店，不進去坐坐嗎？

歷史
創業於大正二年，也就是1913年，至今超過110年的歷史，據說最早是賣冰淇淋的。「ゼー六（贅六）」來自於大阪的商人用語，目前一共有三家店，這一家則是本店，一百多年來只賣咖啡和最中冰淇淋。

環境
店面古色古香，店裡店外滿滿昭和風，連地板都有著歲月的痕跡，兩位年輕的老闆（好像是第三代）非常客氣。牆上的照片、桌上的老電話，像是家人般熟客的問候，還有像是從時間空隙中透出的翻報紙聲，讓人忍不住打了一個破壞寧靜的哈欠。

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
這間店沒有我習慣點的雞蛋三明治，甚至連烤土司都沒有，正確的說應該是只賣咖啡和冰淇淋最中。咖啡和冰淇淋最中的組合是420日幣，也可以選紅茶，或是單純點冰淇淋，不要最中殼包著。

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲單點了一杯咖啡（300日幣）和一份冰淇淋最中（220日幣2個）。

冰淇淋最中
第一次看到這種八角形的最中殼，最中皮算是酥中透脆，但也許是包著冰淇淋，吃來多了一點濕潤的後韻。店家網站上的冰淇淋有六種不同的口味，但店裡的只有一種口味，有一點像古早味的冰淇淋蘇打，清爽好入口，而且和咖啡意外蠻搭的，特別是炙熱的夏日早晨，一冰一熱、一甜一苦，十足醒腦。

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

咖啡
一般來說這種老喫茶店的咖啡都屬於重烘，對於喝慣輕烘偏酸咖啡的人來說，可能會有一點不喜歡。但這家的咖啡豆屬於中重烘，喝來苦味相對不明顯，香味也柔和許多。吃了一口冰淇淋後，再喝一口咖啡的微微苦韻，就像喝抹茶配和菓子般。

▲▼贅六本町店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

ゼー六（贅六本町店）

地址：大阪府大阪市中央区本町1－3－22
營業時間：09：00－18：00（周日休息、周六只營業至15：00)

關鍵字： 贅六本町店 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

