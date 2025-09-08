開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

這篇來分享幾家不是米其林但也值得分享的餐廳。涮羊肉算得上是北京美食明信片，北京最有名最老的涮羊肉算是東來順，但目前最火的滿福樓算得上其一，雖然僅僅只有30餘年，標榜的是每天從內蒙古直送的羔羊，除了羊肉外這裡的肉類、菜品算是蠻多的，據說也是北京熱門的喜慶宴客酒樓。結論：真的是蠻好吃的，各種肉類的水平都不差，芝麻燒餅也非常好吃，值得一嚐。

▲北京滿福樓查了一下好像就三家，我們吃的是離北京首都機場比較近的「天竺店」，有如天壇的外觀蠻吸睛的。

北京最火的涮羊肉

就導遊的說法滿福樓在北京算不上什麼老字號，畢竟也只有短短30年的歷史，但發家史有一點意思。據說滿福樓的老闆第一次嚐試挑戰餐飲是失敗的，後來轉戰其他行業賺到錢，這才又回來開了「滿福樓」，從此紅紅火火，如今已經是北京知名的餐館，也是不少北京人喜慶宴客的餐廳，以餐廳的裡裡外外來看也算是體面。

▲餐廳的角落掛滿了以店名為主的祝賀字畫。

上菜速度迅速

這家是這次行程的第一餐，下飛機便飢腸轆轆的衝了過來，安排的是在包廂享用。上菜的速度有夠快，快到我連用手機拍照都來不及，一下就擺滿了整張桌子，這時火鍋都還沒放上來。這第一餐大家真的沒在客氣，光羊肉就吃了三、四十盤，連同其他大大小小應該有七、八十盤。

餐點品項眾多

我這個人吃東西向來不太看價位，只挑喜歡吃的，也不太愛評論貴或是便宜，畢竟每個人的價值觀不同，是以總是拍幾張Menu給大家參考價位就得了。順便說一下的是這裡的菜單真的很大一本，羊類，火鍋料，北京小食好幾十樣，搞不好有接近百樣的食材、料理。

乾隆小白菜

四碟小前菜，最愛的是乾隆小白菜，據說是當年乾隆爺的最愛，洗淨瀝乾的小白菜（不煮），芝麻醬、白砂糖、陳醋攪拌，上桌前幾滴香油和鹽巴調味，白菜爽脆的口感、芝麻醬的濃郁合併，爽口又涮嘴。

芝麻燒餅

沒來北京前，老聽別人說北京芝麻燒餅有多好吃，但就我在其他城市吃上的芝麻燒餅倒是不覺多好吃，但今日一嚐真是完全兩回事。餅的外層芝麻酥脆、餅身軟糯很有層次，掰開後滿滿的芝麻醬和麵糰混後的香氣撲鼻而來，雖然前一兩口有一點的乾，但咀嚼後居然越吃越順口，超香超綿好吃得亂七八糟，於是大伙又加點了兩盤。

▲搭配涮羊肉的蔬菜有八大件，不夠都可以加點，但我這個人是標準的肉控，這些菜我應該動不到三口。

涮羊肉由來

北京涮羊肉的標配宮廷銅鍋，據說涮羊肉最早出現在《魏書》記載，三國時代，曹丕代漢稱帝時期已有用銅所製的火鍋出現，這也是火鍋最早的記載，但盛行於清朝，北京人稱之為「涮鍋子」。至於涮羊肉之名據說有一次忽必烈揮軍南下時，突然想吃羊肉，便叫廚師去煮，剛殺好羊而來不及下鍋敵軍便至，廚師生智把羊肉切成薄片放到滾水中涮，忽必烈吃完後便急忙迎戰。打完勝戰回營後，忽必烈賜名「涮羊肉」。

▲涮羊肉的標配沾醬得是芝麻醬，滿福樓的芝麻醬又香又濃，而且不會死鹹超正點，特別是涮上羊肉非常搭。

牛、羊、豬、雞通通來！

當天我們一共吃近十種肉片（牛、羊、豬、雞），但多數是冷凍後片薄，肉質是好但沒啥特別，比較有滋味的還得是羊肉（羊頭寶船），畢竟在台灣比較重視的是牛、豬。當中最有印象的是捲成細長狀的羊肉，就服務生的說法用的是內蒙的仔羊，沒有腥騷味不說，還像一點點順口的油香甜。

手切羔羊

不過最好吃的自然是新鮮的手切羔羊，肉質軟嫩得不得了，口感端完全不是冷凍肉可比，甜度也是整整上升兩三個層級，當然價位上也是。

▲台灣很少見的羊肉丸子，相對牛肉丸味道重了些，喜歡羊肉的應該很愛，另外兩種是蝦丸和墨魚丸。

▲現點現烤的羊肉串相當了得，在吃多了涮羊肉來上幾串，也是另一種北京美食的切換。

滿福樓天竺店

地址：北京市順義天竺鎮天竺家園17號

營業時間：10：00－22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

