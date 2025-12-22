壽司郎12/24開賣整支帝王蟹腳　售價1314元「全台限量1300份」

▲台灣壽司郎隆重推出「年終賀蟹」活動。（圖／台灣壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

年末將臨，台灣壽司郎12月24日起推出「年終賀蟹」活動，獻上多款期間限定螃蟹壽司，其中「炙燒一本奢華帝王蟹腳」腿肉飽滿，搭配蟹味噌與鮭魚卵售價1314元，全台限量1300份。

壽司郎於12月24日起至明年1月11日推出「年終賀蟹」期間限定菜色，囊括多款鮮美螃蟹品項，「炙燒一本奢華帝王蟹腳」嚴選體型超巨的帝王蟹腿肉，於新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，再於店鋪炙燒而成，搭配蟹味噌與鮭魚卵，售價1314元，全台限量1300份，需事先一日電話預約才吃得到。

▲特大生松葉蟹。（圖／台灣壽司郎提供）

▲生松葉蟹。

「特大生松葉蟹（130元）」採用季節嚴選的大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻，入口即可感受到綿密與彈嫩交織的層次口感；「生松葉蟹（90元）」季節嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿；「鮭魚卵蟹肉押壽司（60元）」將紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯，押製成風味鮮明的押壽司。

▲辣醬酥炸軟殼蟹。（圖／台灣壽司郎提供）

往年熱賣的「紅雪蟹肉海苔包（40元）」再度回歸，紅雪蟹的甜味更為鮮明、蟹香濃度也更突出，且肉汁含量較高，搭配蟹膏點綴；「辣醬酥炸軟殼蟹（60元）」將香脆鮮甜的蟹肉，搭配由番茄、辣椒與大蒜調製的特製辣醬。

▲醬油雞白湯拉麵。（圖／台灣壽司郎提供）

除了人氣螃蟹壽司，台灣壽司郎集結各式海味食材，推出多款鮮美壽司與限定餐點，包括將鮪魚泥與日式醃黃蘿蔔混合的「海膽鮪魚萩餅」、青森鱒鮭平鋪在醋飯上的「青森縣產鱒鮭」、一貫鮮蝦與一貫蟹肉組合的「炙燒起司白醬蝦蟹雙拼」，以及濃厚原味雞白湯頭的「醬油雞白湯拉麵」。

▲藏壽司與三麗鷗家族再度聯名，15款造型扭蛋12月26日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，迎接2026新年，藏壽司攜手三麗鷗家族推出年度最療癒企劃，從達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭御守吊飾，共15款限定扭蛋12月26日亮相，將祝福、萌度、收藏感滿載升級，全台門市同步加碼滿額加價購，三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯和Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕都能帶回家。

▲三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩。（圖／藏壽司提供）

時逢年末迎接全新一年，藏壽司將於12月26日以「好運祈福」為核心推出全新三麗鷗家族限定扭蛋系列，以滿滿日系巧思陪伴藏友開啟2026幸運旅程。三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩，紅色Hello Kitty象徵開運招福；藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通；橘色人魚漢頓和紫色酷洛米象徵事業順利與長壽安康；粉色美樂蒂則是幸福美滿，每個角色融入不同的達摩寓意，讓藏友們在轉動扭蛋的瞬間就能收集滿滿祝福。

除了鮮度君吊飾之外，此次更首度推出閃亮磁鐵和御守吊飾，閃亮磁鐵以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，無論是帶著小熊面具的大耳狗喜拿，還是穿著毛領和服造型的美樂蒂，多款和服造型角色皆萌度爆表；御守吊飾以各角色萌翻可愛的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿新年祝福。