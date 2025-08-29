褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

以小吃來說，大稻埕和萬華一直是我覺得質量兼具的兩個地方，超過50年的店家比比皆是。前陣子看到某個萬華人分享「獨家口味豬肚湯」就順道去嘗鮮，豬肚湯不是四神湯那種微白，反而像麻油的茶黃，一開始擔心，但入口卻很愛，豬肚厚切而且量不少，非常喜歡。豬舌新鮮連著舌根，有點像頭骨肉也不錯，尤其是沾醬，很討喜的古早味。

交通

▲位於萬華西藏路和萬大路口，斜對面是我很常去買蟹殼黃酥餅的老店「萬大蟹殼黃」。

環境

我問了應該是二代的老闆才知道，原來賣了5、60年。店裡就是一般小吃店的樣子，牆上有冷氣，不過當天好像沒達到開冷氣的標準。

菜單

▲店裡賣的很單純，主要就是豬肚湯、豬腸湯，黑白切有兩樣分別是豬舌和肝連，另有肉粽、肉圓和肉粿。

品項

肉圓

蠻大顆的、皮有一點厚，咬起來非常Q，肉餡偏甜帶著五香氣息，感覺比較像南部的肉圓，不過醬汁我蠻喜歡的。整體來說中規中矩，下次試試肉粿。

豬舌

份量蠻大的，感覺像是豬舌根，連著像是頭骨肉的骨邊帶筋肉，豬舌本身很軟嫩、甜度也夠，淋上的醬汁應該是和剛剛的肉圓是一樣的，不管份量或是口感、味覺我都滿意且喜歡。

豬肚湯

不是四神湯那種微白（湯裡有薏仁），像麻油的茶黃，偏偏又沒什麼麻油味，總之蠻特別的，一開始有點擔心但入口卻很愛。豬肚厚切口感有咀嚼感，豬肚獨特的鮮甜越咬越有勁，和湯頭也很協調，而且份量不少。

獨家口味豬肚湯

地址：台北市萬華區西藏路185號

營業時間：09：00－18：00（周日休息）

