「帕泰家」個人餐新增5款主菜　周二、五沙嗲加購只要50元

▲軟殼蟹河粉。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

蟬聯6年泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」（Baan Phadthai），今日起推出全新升級版個人餐，除了新增泰式酸辣烤魚、泰炒辣味雞、泰炒辣嫩牛外，泰式炒河粉還可加價升級成軟殼蟹河粉、碳烤豬肉河粉。慶祝新品上市，明年2月13日前的周二、周五，雞肉沙嗲串加購價只要50元，現省99元。

帕泰家個人餐主打「平日限定、一人一套、道道到位」，內容包括開胃小點、每日精選湯品及經典飲品1杯，除了原本辣味珍豬、泰式椒麻雞、冬蔭功海鮮湯河粉等6款主食，今日起推出全新升級版，除了新增泰式酸辣烤魚（388元）、泰炒辣味雞（328元）、泰炒辣嫩牛（338元）外，泰式炒河粉（298元）還可加價升級成軟殼蟹河粉（+99元）、碳烤豬肉河粉（+69元）。

▲泰式酸辣烤魚。（圖／記者黃士原攝）

為了讓個人餐也能吃出澎湃感，帕泰家同步推出泰式明星小點加購優惠，原價149元至169元的「炭烤雞肉沙嗲串」、「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」，用99元就能加購享用。此外，慶祝新品上市，12月26日起至明年2月13日，每周二與周五，凡點購任一個人餐，即可以50元加購「炭烤雞肉沙嗲串」1份（原價149元），現省99元。

▲泰炒辣味雞。（圖／記者黃士原攝）

帕泰家的泰國品牌名字Baan Phadthai取自泰文「家」（Baan）和「河粉」（Phadthai），泰國原文為「河粉的家」，從2018年起6度獲得泰國米其林必比登推介，自2021年8月由豆府餐飲集團引進。其中最受消費者推崇的就是有泰國國民美食支撐的「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉，上桌後淋上檸檬提味。

▲國王派。（圖／記者黃士原攝）

另外，德麥食品為持續推廣國王派，邀請5屆國王派冠軍賽前8強選手，一同推出「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮-萊思克國王派探店之旅」活動，消費者在明年1月6日前完成指定打卡任務，並於活動主文下方留言，即有機會獲限定傳統國王派一盒（8吋）、法國萊思克經典貝蕾帽、法國萊思克奶油造型悠遊卡鑰匙圈、法國萊思克帆布袋等質感小物。各家地圖及活動詳情請點：https://reurl.cc/yKAmQq