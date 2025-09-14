ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

「烏龍麵不需要咬勁」這是福岡出生的日本老牌藝人在妙國民糾察隊節目上的怒吼，因為我們都被香川Q彈的讚岐烏龍麵給定型了，也包含了一部分的日本人。但福岡人認為他們才是日本烏龍麵的發源地，隨便找家福岡超過三十年以上的烏龍麵店，多數都是軟綿口感、幾乎沒有咬勁的烏龍麵，其中「葉隠うどん」雖然只開了40年，卻是Tabelog福岡烏龍麵第一位，同時也是福岡米其林之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆外觀
葉隠うどん算是福岡最有名、排隊最長的烏龍麵，從開店前一直到關門都大排長龍，如果看到沒人排隊，那多半是已經完售了。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲不只外面，裡面還排了十幾位。

環境
因為太多觀光客，所以門前有一區專門給拉著行李箱來吃的客人放行李。上面有連續數年入選Tabelog烏龍麵百名店的貼紙，還有感覺上沒人翻閱的漫畫，畢竟這種人滿為患的店裡可能不適合一邊吃烏龍麵一邊看漫畫，或是吃完不走繼續看漫畫。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼目測兩邊加起來約可以坐30人左右，幸好翻桌率夠快，就算排了50幾個人，也能在30分鐘內吃到。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲光是工作人員內外加起來就超過十人，生意非常好。

菜單
這裡的烏龍麵大約有十幾種，有些我完全沒聽過，例如「他人」，查了一下才知道指的是牛肉和雞蛋，原因是雞肉和雞蛋在日本叫親子，但牛肉和雞蛋是沒有關係的，所以叫他人。除了烏龍麵外，這裡也有福岡烏龍麵的標配豆皮壽司。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

炸蝦天婦羅烏龍麵 550日幣
烏龍麵除了麵條外，最注重的便是湯底，這部分福岡以微金黃的清澈湯底見長。在福岡許多烏龍麵老店，都可以看到這些湯被裝在瓷罐裡，掛在煮烏龍麵的釜邊上加熱，煮好的烏龍麵再過冰水後加上熱熱的湯底，便是一碗福岡人口中最基本不過的烏龍麵。這家的湯頭非常清澈清爽，也少了前幾家我有一點納悶的微酸，搭配大量的蔥花，還有一點點化在湯中的天婦羅鹹香，蠻涮嘴的。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

日本人很愛把天婦羅泡在麵湯中
據說是因為以前這兩樣都是底層工人在吃的，為了快速就食之故，另一個說法是天婦羅可以讓清淡的湯頭多點油香。這家的蝦天婦羅相對蠻大塊的，泡到湯的部分軟綿，沒泡到的部分酥脆，蝦子個頭算是蠻大且完整，香度也夠。

▲▼葉隠うどん，葉隱烏龍麵。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

葉隠うどん

地址：2 Chome-3-32 Hakataekiminami, Hakata Ward, Fukuoka, 812-0016日本
營業時間：11：00－15：00、17：00－21：00（周日休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃
感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯
濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣　高雄鹽埕65年老字號美食

關鍵字： 葉隠うどん 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

推薦閱讀

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

士林「漢風盆景展」連假4天限定

士林「漢風盆景展」連假4天限定

客美多咖啡淡水首店10月跟大家見面

客美多咖啡淡水首店10月跟大家見面

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

萬里預約制玩水烤肉農莊！

不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

「2025台北水舞嘉年華」開幕直擊

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

熱門行程

最新新聞更多

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

士林「漢風盆景展」連假4天限定

客美多咖啡淡水首店10月跟大家見面

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

「2025台北水舞嘉年華」開幕直擊

名古屋購物新選擇三井Outlet岡崎11月開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366