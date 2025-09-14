Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

「烏龍麵不需要咬勁」這是福岡出生的日本老牌藝人在妙國民糾察隊節目上的怒吼，因為我們都被香川Q彈的讚岐烏龍麵給定型了，也包含了一部分的日本人。但福岡人認為他們才是日本烏龍麵的發源地，隨便找家福岡超過三十年以上的烏龍麵店，多數都是軟綿口感、幾乎沒有咬勁的烏龍麵，其中「葉隠うどん」雖然只開了40年，卻是Tabelog福岡烏龍麵第一位，同時也是福岡米其林之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆外觀

葉隠うどん算是福岡最有名、排隊最長的烏龍麵，從開店前一直到關門都大排長龍，如果看到沒人排隊，那多半是已經完售了。

▲不只外面，裡面還排了十幾位。



環境

因為太多觀光客，所以門前有一區專門給拉著行李箱來吃的客人放行李。上面有連續數年入選Tabelog烏龍麵百名店的貼紙，還有感覺上沒人翻閱的漫畫，畢竟這種人滿為患的店裡可能不適合一邊吃烏龍麵一邊看漫畫，或是吃完不走繼續看漫畫。

▲▼目測兩邊加起來約可以坐30人左右，幸好翻桌率夠快，就算排了50幾個人，也能在30分鐘內吃到。



▲光是工作人員內外加起來就超過十人，生意非常好。

菜單

這裡的烏龍麵大約有十幾種，有些我完全沒聽過，例如「他人」，查了一下才知道指的是牛肉和雞蛋，原因是雞肉和雞蛋在日本叫親子，但牛肉和雞蛋是沒有關係的，所以叫他人。除了烏龍麵外，這裡也有福岡烏龍麵的標配豆皮壽司。

餐點

炸蝦天婦羅烏龍麵 550日幣

烏龍麵除了麵條外，最注重的便是湯底，這部分福岡以微金黃的清澈湯底見長。在福岡許多烏龍麵老店，都可以看到這些湯被裝在瓷罐裡，掛在煮烏龍麵的釜邊上加熱，煮好的烏龍麵再過冰水後加上熱熱的湯底，便是一碗福岡人口中最基本不過的烏龍麵。這家的湯頭非常清澈清爽，也少了前幾家我有一點納悶的微酸，搭配大量的蔥花，還有一點點化在湯中的天婦羅鹹香，蠻涮嘴的。

日本人很愛把天婦羅泡在麵湯中

據說是因為以前這兩樣都是底層工人在吃的，為了快速就食之故，另一個說法是天婦羅可以讓清淡的湯頭多點油香。這家的蝦天婦羅相對蠻大塊的，泡到湯的部分軟綿，沒泡到的部分酥脆，蝦子個頭算是蠻大且完整，香度也夠。

葉隠うどん

地址：2 Chome-3-32 Hakataekiminami, Hakata Ward, Fukuoka, 812-0016日本

營業時間：11：00－15：00、17：00－21：00（周日休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

►感受雨都「騎樓咖啡」氛圍 基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

►濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣 高雄鹽埕65年老字號美食