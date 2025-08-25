釜山NAVER4.8分烤肉開箱！烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

「牛長刻 西面總店」是一間位於韓國釜山的烤肉店，在NAVER上擁有4.8的高分評價，韓國人對這間店的評論都是「想吃便宜又好吃的牛肉就來這一家」。雖然單從外觀來看，是普通到不行的烤肉店，但是我們點了烤牛尾、肋排肉、辣味牛肉湯、生牛肉起司，加上小菜結帳居然只要900台幣，重點還很好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲位於捷運西面站6號出口附近。

環境

▲傳統的韓國烤肉圓桌，用餐時間一到就擠滿了客人，而且據說是越晚人越多。

菜單

▲每一盤基本上是100到200台幣，算是相當便宜，而且是炭火的。

餐點

沾醬、泡菜、小菜

▲辣味麻油蔥絲真的很好吃。

辣味牛肉湯

▲雖然不怎麼辣，但辣椒粉的香氣十足，鹹度恰到好處，裡面大約有5、6塊帶骨的牛肉。

生牛肉

本來想說這個價位的生牛肉不敢有太多期待，沒想到超級甜，而且很軟嫩，配上起司還蠻好吃的，吃了之後還想再加點一份。

牛肋排

據說是店裡的招牌，但以肋排來說本來以為會油一點，實際上吃起來有點像是所謂的海鷗肉帶咬勁，但以這個價位來說無可挑剔，如果還是覺得乾，配一點漬蘿蔔也不錯吃。

烤牛尾巴肉

▲當天我最滿意的是這個烤牛尾巴肉，帶油帶筋又帶骨邊肉，啃起來非常涮嘴而且好好吃，我可以一個人吃三四盤。

牛長刻 西面總店 소장각서면본점

地址： 4-1 Dongcheon-ro 95beon-gil, Busanjin District, Busan, 南韓

營業時間：15：00－23：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣 飄香將近一甲子

►利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

►北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原