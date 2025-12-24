ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全球首間「哈利波特主題飯店」在德國　樂高版魔法園區同步推出

▲▼美國奧蘭多環球影城度假區環球冒險島樂園哈利波特魔法世界活米村與霍格華茲城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲德國樂高樂園將有全球首間「哈利波特主題飯店」。圖僅為霍格華茲城堡示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全球哈利波特迷即將迎來全新朝聖地！德國樂高樂園宣布，將打造全球第一間「哈利波特主題飯店」，還有全球首座「樂高哈利波特主題園區」，讓旅客不只白天暢玩主題樂園，夜晚也能住進魔法世界中，體驗前所未有的沉浸式旅宿，消息一出也讓許多台灣網友嗨喊：「台幣兌加隆匯率怎麼算？」

過去，《哈利波特》相關的沉浸式體驗多集中在美國、日本與亞洲的環球影城園區，但至今從未推出官方主題飯店。如今這項全球首例將在德國誕生。

▲▼德國樂高樂園魔法園區。（圖／翻攝自德國樂高樂園官網）

▲▼德國樂高樂園宣布將打造樂高哈利波特魔法世界園區，還有主題飯店。（圖／翻攝自德國樂高樂園官網）

▲▼德國樂高樂園魔法園區。（圖／翻攝自德國樂高樂園官網）

根據官方釋出的初步資訊，這間全新飯店將以霍格華茲為靈感，客房設計融入四大學院元素、魔法道具與細節巧思，並結合樂高積木的創意風格，打造適合親子旅客與資深哈迷的沉浸式住宿體驗，讓旅客彷彿走進原著小說或樂高版魔法世界。

此外，德國樂高樂園也將同步推出的「樂高哈利波特主題園區」，以樂高積木重現多個經典場景，包括霍格華茲城堡等知名地點，呈現出與環球影城截然不同的魔法世界樣貌。而有關更多飯店細節、開幕時間仍有待園區另外宣布。

▲▼德國樂高樂園魔法園區。（圖／翻攝自德國樂高樂園臉書專頁）

▲德國樂高樂園。（圖／翻攝自德國樂高樂園臉書專頁）

德國樂高樂園位於巴伐利亞金茨堡（Günzburg），地理位置介於慕尼黑與斯圖加特之間，若從慕尼黑前往自駕約1小時30分鐘，搭乘火車則需2小時40分鐘左右。目前台灣有長榮航空直飛慕尼黑航點，而國泰航空今年也開啟「香港－慕尼黑」直飛航班，對旅客來說，未來想要朝聖哈利波特主題飯店都有多元選擇。

關鍵字： 德國旅遊 歐洲旅遊 德國樂高樂園 哈利波特 飯店旅館 設計旅館 國外特色系列

「帕泰家」個人餐新增5款主菜

故宮維安升級　「翠玉白菜」春節歸隊

宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國

長灘島停飛　自由行當地飯店恐難退費

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

