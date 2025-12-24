全球首間「哈利波特主題飯店」在德國　樂高版魔法園區同步推出

▲德國樂高樂園將有全球首間「哈利波特主題飯店」。圖僅為霍格華茲城堡示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全球哈利波特迷即將迎來全新朝聖地！德國樂高樂園宣布，將打造全球第一間「哈利波特主題飯店」，還有全球首座「樂高哈利波特主題園區」，讓旅客不只白天暢玩主題樂園，夜晚也能住進魔法世界中，體驗前所未有的沉浸式旅宿，消息一出也讓許多台灣網友嗨喊：「台幣兌加隆匯率怎麼算？」

過去，《哈利波特》相關的沉浸式體驗多集中在美國、日本與亞洲的環球影城園區，但至今從未推出官方主題飯店。如今這項全球首例將在德國誕生。

▲▼德國樂高樂園宣布將打造樂高哈利波特魔法世界園區，還有主題飯店。（圖／翻攝自德國樂高樂園官網）

根據官方釋出的初步資訊，這間全新飯店將以霍格華茲為靈感，客房設計融入四大學院元素、魔法道具與細節巧思，並結合樂高積木的創意風格，打造適合親子旅客與資深哈迷的沉浸式住宿體驗，讓旅客彷彿走進原著小說或樂高版魔法世界。

此外，德國樂高樂園也將同步推出的「樂高哈利波特主題園區」，以樂高積木重現多個經典場景，包括霍格華茲城堡等知名地點，呈現出與環球影城截然不同的魔法世界樣貌。而有關更多飯店細節、開幕時間仍有待園區另外宣布。

▲德國樂高樂園。（圖／翻攝自德國樂高樂園臉書專頁）

德國樂高樂園位於巴伐利亞金茨堡（Günzburg），地理位置介於慕尼黑與斯圖加特之間，若從慕尼黑前往自駕約1小時30分鐘，搭乘火車則需2小時40分鐘左右。目前台灣有長榮航空直飛慕尼黑航點，而國泰航空今年也開啟「香港－慕尼黑」直飛航班，對旅客來說，未來想要朝聖哈利波特主題飯店都有多元選擇。