台北－長灘島無預警停飛　品保協會：自由行當地飯店恐難退費

▲菲律賓皇家航空。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛「台北－長灘島」航線，超過4000名台灣旅客受到影響。品保協會公關主委李奇嶽表示，旅行社會全力協助旅客，目前主要方法為從馬尼拉轉機，他也表示，自由行旅客在當地旅館費用，恐怕很難得到退費。

李奇嶽表示，此次菲律賓皇家航空無預警停飛「台北－長灘島」，造成許多旅客行程被迫變動，承辦旅行社均已全力協助，若是接受轉機，會安排從馬尼拉轉機；若旅客不願意轉機，則會以退團、退費方式處理。

針對自由行的旅客，則是盡量處理機票退費，但李奇嶽直言，當地旅館相關費用恐怕很難得到退費。他也表示，若有任何退團、退費與轉機問題產生，也可和品保協會請求協助。若有投保不便險的旅客，則可檢視自己的保單看是否有涵蓋航空停飛取消賠償的條件。

菲律賓皇家航空停航聲明

各位女士、先生：

菲律賓皇家航空（RW）懷著無比沉痛的心情通知各位，由於多種因素疊加影響公司業務，我們將於2026年1月4日起暫停商業客運業務。

我們曾寄望新冠疫情的結束能為公司帶來復興，使其擺脫多年來嚴重的虧損。然而，我們並未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題會對公司造成如此直接的影響。

我們的商業模式主要針對來自中國、韓國、台灣以及該地區其他國家的遊客，將他們送往菲律賓的休閒旅遊目的地，例如長灘島、薄荷島、公主港、克拉克和馬尼拉。但令人遺憾的是，地緣政治緊張局勢已使我們的目標客戶群遠離了菲律賓的旅遊計畫。我們的商業夥伴普遍解釋說，目前當地居民對前往菲律賓旅遊的興趣非常低，甚至幾乎為零，他們會在興趣回升後聯繫 RW。

我們正在盡快為每位乘客辦理退款。

感謝您的體諒。期待後續與您再次相見。