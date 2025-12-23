中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香！堅持古法老麵發酵製作

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

中壢忠貞市場藏著幾樣在地人才知道的神秘美食，「秦記傳統山東饅頭」已經傳承到第二代，超過40年的老字號眷村風味，堅持傳統古法老麵發酵與竹蒸籠製作，其中鍋貼饅頭、槓子頭與山東饅頭，開賣時立刻吸引排隊人群，建議假日提前預訂。

▲位於市場內的巷弄中，從遠處就可聞到濃郁的麵粉香味，開賣時攤位前擠滿排隊人群。

▲位處市場深處連騎摩托都很難進入，只能步行買菜時順道過來採買。

▲攤位上都是一大盒的箱子，上面用厚棉被蓋著保溫，掀開時就可方便拿取販售。

▲後方則是饅頭的製作工廠，每天製作販售新鮮程度輕易可見，老闆正在用鐵鍋煎饅頭，等一下鍋貼饅頭就可以出爐。

▲前面幾個長輩都是來買這個槓子頭，這份屬於老眷村裡的山東味火燒味道。

▲這火燒槓子頭可真是硬梆梆，常被人用來形容脾氣硬梆梆，可是以硬麵製成的乾糧，常溫就可以久放保存。

▲遵循傳統製法來製作，老麵慢慢發酵製成山東饅頭，放入旁邊竹蒸籠來蒸熟，桌上擺著還在放涼的饅頭。

鍋貼饅頭

一根根長條狀還被稱羊角饅頭，用鐵鍋煎蒸過多了煎鍋的痕跡，價位便宜個頭大且扎實，煎過金黃色咬起來酥脆些，單吃則是滿滿麵香味道；有些乾可以啃很久時間，建議塗點奶油或果醬，或包入荷包蛋、午餐肉、新鮮生菜，瞬間變身為豐富營養的台式漢堡。

槓子頭（微甜與原味）

玻璃櫥內放著大量槓子頭，上面大大的「秦」字超明顯，表面還有經過烤過的痕跡，絕對是不少人的最愛。槓子頭當時是像石頭一樣硬梆梆，如果牙齒沒有很好不建議拿來啃，推薦掰成小塊沾肉湯、豆漿或鮮奶一起吃。火燒過得外表脆硬，裡面一層層的扎實有咬勁，吃得到滿滿麵香味道。

紅麴蔓越莓饅頭

▲吃養生點當然選紅麴蔓越莓饅頭，老麵自然發酵散發濃郁麵香，蔓越莓果粒加入很多真材實料，香香甜甜很有嚼勁。

花捲

▲捲狀外觀饅頭就是我愛的花捲，略帶點甜鹹味在其中越嚼越香，這份美味瞬間在嘴裡蔓延開來。

豆沙包

▲長輩特愛這種包餡的豆沙包，內餡飽滿扎實吃得出真材實料，個頭很大價格平易近人，作為早餐或甜點都很合適。

秦記傳統山東饅頭

地址：桃園市中壢區後龍街20號

電話：03－4567005

營業時間：06：30～14：00（周二公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

