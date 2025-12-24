宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美　看Q萌大鵝成群巡邏

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂

蜊埤湖是宜蘭縣員山鄉的熱門景點，隨著秋冬來臨，換上了紅妝的落羽松林，在平靜的碧綠湖水中，映出與之相稱的倒影，是季節限定的熱門攝影景點，吸引許多IG網紅來打卡拍照，幽美的景色完全不輸前陣子因爆紅而封園的三層坪農塘教育園區。

守望相助亭

跟著導航，穿過蜿蜒的鄉間小路，看到湖邊的守望相助亭，就知道蜊埤湖到了。這裡無大眾運輸工具，只能自行開車、騎車前來，如果有住宜蘭力麗威斯汀度假酒店也可以從飯店騎腳踏車過來，距離蠻近的，但走路要走很遠。

▲蜊埤湖離宜蘭市比較近，行程方面可與宜蘭、員山、礁溪等地的景點一起安排。



附近沒有住戶

蜊埤湖因大小兩面湖形狀類似蛤蜊打開的樣子而命名，兩個湖中間有條路貫穿，相連之處設有一座橋樑，四周環山大部分為風水福地，蜊埤湖因清明佳節的需要，設有超大型的停車場。

▲平常來完全不用擔心沒地方停車，而且還覺得停車場看起來很空曠。



▲停車場前就有一整排超大顆的落羽松。

▲落羽松周圍種滿草皮，可能前幾天有下雨關係，走起來有些泥濘。



▲落羽松主要種植在西側的湖泊，一整排的很壯觀，而湖的四周也種有一些零星的楓樹。



▲兩個湖相連的地方位在整個區域的中間，上面有座橋。



▲另一座湖是宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）的管理中心。



▲湖的四周設有步道，可以沿著步道散步，欣賞這湖光山色的美景。

▲落羽松轉紅的季節，很多遊客都會來這拍照遊玩，也會看到許多專業攝影師在此駐足拍攝美景。



▲靜止的湖面有著落羽松的倒影，相當的美麗。



▲除了美麗湖景，這裡還有許多鵝，他們完全不怕生，有的還超大隻。



▲除了鵝，還有紅番鴨。



▲來對季節才能看到美美的落羽松！宜蘭很好拍的地方，適合安排停留半小時的宜蘭景點推薦。



蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路上（導航設蜊埤湖就可以到達）

營業時間：24小時

管理單位：宜蘭縣立殯葬管理所

