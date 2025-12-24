ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美　看Q萌大鵝成群巡邏

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

蜊埤湖是宜蘭縣員山鄉的熱門景點，隨著秋冬來臨，換上了紅妝的落羽松林，在平靜的碧綠湖水中，映出與之相稱的倒影，是季節限定的熱門攝影景點，吸引許多IG網紅來打卡拍照，幽美的景色完全不輸前陣子因爆紅而封園的三層坪農塘教育園區。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

守望相助亭
跟著導航，穿過蜿蜒的鄉間小路，看到湖邊的守望相助亭，就知道蜊埤湖到了。這裡無大眾運輸工具，只能自行開車、騎車前來，如果有住宜蘭力麗威斯汀度假酒店也可以從飯店騎腳踏車過來，距離蠻近的，但走路要走很遠。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲蜊埤湖離宜蘭市比較近，行程方面可與宜蘭、員山、礁溪等地的景點一起安排。

附近沒有住戶
蜊埤湖因大小兩面湖形狀類似蛤蜊打開的樣子而命名，兩個湖中間有條路貫穿，相連之處設有一座橋樑，四周環山大部分為風水福地，蜊埤湖因清明佳節的需要，設有超大型的停車場。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲平常來完全不用擔心沒地方停車，而且還覺得停車場看起來很空曠。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲停車場前就有一整排超大顆的落羽松。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲落羽松周圍種滿草皮，可能前幾天有下雨關係，走起來有些泥濘。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲落羽松主要種植在西側的湖泊，一整排的很壯觀，而湖的四周也種有一些零星的楓樹。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲兩個湖相連的地方位在整個區域的中間，上面有座橋。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲另一座湖是宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園）的管理中心。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲湖的四周設有步道，可以沿著步道散步，欣賞這湖光山色的美景。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲落羽松轉紅的季節，很多遊客都會來這拍照遊玩，也會看到許多專業攝影師在此駐足拍攝美景。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲靜止的湖面有著落羽松的倒影，相當的美麗。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲除了美麗湖景，這裡還有許多鵝，他們完全不怕生，有的還超大隻。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲除了鵝，還有紅番鴨。

▲▼宜蘭秋冬秘境落羽松景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲來對季節才能看到美美的落羽松！宜蘭很好拍的地方，適合安排停留半小時的宜蘭景點推薦。

蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路上（導航設蜊埤湖就可以到達）
營業時間：24小時
管理單位：宜蘭縣立殯葬管理所

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車　在地人激推蘿蔔糕更強
►早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意
►礁溪超大雙人湯屋只要400元！爽泡50min美人湯+漫步清幽庭園

關鍵字： 蜊埤湖 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

推薦閱讀

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口　香菜捲也必點

跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口　香菜捲也必點

新店深夜騎樓羊肉湯越晚越熱鬧！當歸香濃郁回甘、滷肉飯膠質黏嘴

新店深夜騎樓羊肉湯越晚越熱鬧！當歸香濃郁回甘、滷肉飯膠質黏嘴

「帕泰家」個人餐新增5款主菜

「帕泰家」個人餐新增5款主菜

故宮維安升級　「翠玉白菜」春節歸隊

故宮維安升級　「翠玉白菜」春節歸隊

宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美

宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國

長灘島停飛　自由行當地飯店恐難退費

長灘島停飛　自由行當地飯店恐難退費

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「帕泰家」個人餐新增5款主菜

故宮維安升級　「翠玉白菜」春節歸隊

宜蘭蜊埤湖落羽松紅了！湖畔紅葉森林超美

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國

長灘島停飛　自由行當地飯店恐難退費

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366