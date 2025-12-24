ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

▲▼Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈」。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme開賣「肉桂甜甜圈」，有「乳酪肉桂圈」、「肉桂蘋果派」2款，12月29日起至明年1月28日限時上市；明年元旦起連3天還有買1盒送1盒優惠。

▲▼Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲升級版「乳酪肉桂圈（左）」、右為全新「肉桂蘋果派」。

Krispy Kreme經典肉桂糖霜甜甜圈推出升級版「乳酪肉桂圈」，甜甜圈上有肉桂砂糖與乳酪醬；「肉桂蘋果派」則為全新口味，蘋果醬內餡融合肉桂糖霜，再裏焦糖杏仁脆餅粒與肉桂焦糖醬，售價皆為60元。

業者再提供2種濃肉桂禮盒，有「6入特價286元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+4顆綜合口味甜甜圈、「12入特價486元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+10顆綜合口味甜甜圈，綜合口味限47元含以下，可加價換購。

今年12月31日前加入Krispy Kreme TW官方LINE帳號，明年1月1日可獲得好友新品券，1月3日前憑券購買「濃肉桂禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈1盒」，買6入送6入、買12入送12入，每券限用1次，各門市送完為止。1月28日前購買任一顆濃肉桂甜甜圈加購大杯飲品現折15元。

▲▼東京巴黎甜點推全新「富士山生泡芙」。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲東京巴黎甜點推全新「富士山生泡芙」。（圖／東京巴黎甜點提供，下同）

另外，東京巴黎甜點近日則把日本近期超夯「生泡芙」引進台灣，推出全新「富士山生泡芙」系列，外層為酥脆泡芙殼、內層是費南雪，再擠入布蕾內餡，一顆有3種口感，首波有「經典原味（售價99元）」、「開心果（售價109元）」共2種口味。

▲▼東京巴黎甜點推全新「富士山生泡芙」。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲▼加碼推出全新5款生甜甜圈。

▲▼東京巴黎甜點推全新「富士山生泡芙」。（圖／東京巴黎甜點提供）

業者更推出全新5款生甜甜圈，包括「黑糖珍珠（售價85元）」、「梅酒蜂蜜（售價108元）」、「酒漬櫻桃巧克力（售價98元）」、「金莎（售價98元）」、「聖誕老公公（售價108元）」，其中聖誕老公公是以酸甜莓果內餡搭配生乳內餡，再以鮮草莓及奶油做出聖誕老人外型。

提醒「富士山生泡芙」於快閃店結束後才會至其他門市販售，「生甜甜圈」則於12月31日起全門市上市，每日售完為止。

●東京巴黎甜點遠東SOGO台北忠孝館快閃店
快閃時間：12月22日至明年1月11日
營業時間：12月22日下午3時30分開始販售、其餘每日上午11時開賣（所有商品售完為止）
地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前（台北市大安區忠孝東路四段45號1樓）

