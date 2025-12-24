ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

▲▼「御私藏X初韻」聯名推出的「冰心舒芙蕾」。（圖／御私藏提供）

▲「御私藏X初韻」聯手推出爆漿甜點「冰心舒芙蕾」。（圖／御私藏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」、「TrueWin初韻」聯手推出爆漿甜點「冰心舒芙蕾」，有7種口味選擇，包括經典法式生乳、雪莓生乳，還有大眼造型的「杜拜巧克力」，12月27日起於御私藏2間門市販售，其中台北車站店連3天有買冰心舒芙蕾送飲品優惠。

▲▼「御私藏X初韻」聯名推出的「冰心舒芙蕾」。（圖／御私藏提供）

▲「御靜岡（左）」、「雪莓生乳（右）」。

▲▼「御私藏X初韻」聯名推出的「冰心舒芙蕾」。（圖／御私藏提供）

▲杜拜巧克力吃得到開心果脆脆。

「御私藏X初韻」聯名推出的「冰心舒芙蕾」，以2片舒芙蕾餅皮包裹生乳內餡，有經典「法式生乳（售價90元）」、「雪莓生乳（售價120元）」、「青提生乳（售價120元）」、「御靜岡（售價100元）」、「法芙娜黑爵（售價120元）」、「提拉米蘇（售價120元）」，還有造型可愛的「杜拜巧克力（售價160元）」。

御私藏台北車站門市27日起至29日可享買一個「法式生乳」冰心舒芙蕾，即送一杯台灣紅玉紅茶或黃金和風蕎麥，每日限量50組、售完為止。御私藏南港環球百貨門市同步販售冰心舒芙蕾。

▲▼TEA TOP第一味推出期間限定「聖誕老狗狗」系列 。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味推出聖誕限定「聖誕老狗狗」系列 。（圖／TEA TOP第一味提供）

另為迎接聖誕節， TEA TOP第一味即日起至12月26日推出期間限定「聖誕老狗狗」系列，皆以金萱茶為基底，「爆莓狗汁」選用莓果搭配椰果，中部售價80元、北部售價85元；「爆莓快樂水」則在草莓金萱茶中加入奶香，中部售價85元、北部售價90元。活動期間購買任2杯聖誕飲品即送聖誕老狗狗貼紙1張，送完為止。

聖誕老狗狗系列限18間門市販售，包括基隆廟口店、西門町概念店、淡水捷運店、羅東北成店、西大遠百店、中壢中美店、竹南新生店、台中逢甲店、鹿港鹿和店、松柏嶺店、民雄建國店、斗南中山店、新營民治店、小港大鵬店、屏東廣東店、台中熱河店、台中站前店、鹿港復興店。

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft TrueWin初韻 TEA TOP第一味

