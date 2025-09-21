艋舺低調潤餅攤竟是73年老店！餅皮富嚼勁　灑上花生粉甜鹹清爽

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

我常說萬華和大稻埕是台北小吃質與量最好的兩個地區，之於萬華除了大家比較熟知的西門町、龍山寺（含華西街）一帶，個人覺得最容易被忽略的就是萬大路（莒光路），光是萬大路上五十年小吃比比皆是。今天要分享的這家，即便自認萬華我還算熟，即便我愛老店、小吃，對潤餅也說得上喜歡，卻一樣不知道。要不是「萬華區美食里」的板主告知，我的萬華美食地圖險險漏吃了這家七十年老攤。

早期上過美食節目

艋舺潤餅也有人叫它「潤餅世家」，就「萬華區美食里」的版主所言這小攤她從小吃到大，早期有不少美食節目採訪，包含當時我也很愛看的「阿鴻上菜」，幾乎每天都大排長龍，近年來可以美食的風向改變，萬大路這一帶鮮少有媒體、網紅著墨。

路邊攤也有得來速

攤車Google Map顯示的營業時間是下午4點，我約莫是四點十五分經過，老闆正在為一個熟客（在路邊車上等）做潤餅，做完衝到馬路邊上，一手交錢一手交貨。原來，潤餅小攤也有得來速，想想，這也許也是小吃的人情味吧。攤上的食材跟潤餅的記憶一樣不少，但感覺有一點空虛，不知道是不是剛出攤的關係。

潤餅 65元

花生粉感覺磨得很細，紅燒肉偏瘦，高麗菜現燙。這裡的潤餅一份是65元，我也搞不清楚是貴還是便宜，畢竟好多年沒買過潤餅。看店的小哥，不曉得是第幾代，看就是一臉好好先生，很是親切的樣子。

皮薄餡多

首先這潤餅算是蠻大卷的，以食量不大的我來說，可以吃個半飽沒問題。潤餅皮薄但有咀嚼和存在感，是我喜歡的。咬下後，主味是花生粉和大量的高麗菜汁，當然還有爽口的豆芽，其他的食材並不算突出。果然潤餅的紅燒肉得偏肥才有存在感，當下我是這樣想的。

整體來說，因為高麗菜、豆芽量多，也沒有過多不同口味（如時下流行的咖哩、芥末）所以吃起來算是非常清爽，也一如所謂的古早潤餅的風味。不疾不徐，平平淡淡，然後不小心就整卷都下了肚。

艋舺潤餅

地址：台北市萬華區萬大路23號

營業時間：16：00－22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

