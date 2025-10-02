喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

澎湖的篤行十村是座全台最古老的眷村，因為是已故歌手潘安邦以及張雨生的故鄉因此爆紅，而一棟棟日式木造老屋，現在經過翻修後改造成文創園區，許多文青小店在此進駐。就在靠近海的那邊，還隱藏了一家茶室與選物店，靜靜的在那裡等你來喝茶。

▲店面真的太難找到，建議各位把車子停在金龜頭停車場會更容易找到。

▲就位於篤行十村公廁再過去，看起來很像廢墟的地方，尤其最近因為施工的關係，這裡更難找了。

▲總之不要害怕，勇敢的走到盡頭處就看到了。

▲這裡是後院，靠海很近，但因為老榕樹的關係，看起來更像廢墟。

▲這裡才是前門，只是因為施工關係，我們才改成後院進去。

▲其實不管前後門都不是很好找就是了，不過找到後就會很有驚喜跟成就感。

▲真的是超日式的小木屋，很美。

▲這裡是茶室也是選物店更是藝文空間。

▲印象最深的是服務真的好好，親切溫柔的接待，就像朋友般，邀請你來靜靜喝一杯茶。

▲落地木窗外就是剛剛老榕樹垂下來的樹根與落葉。

▲一邊是茶室一邊是選物店，大家都很有默契的輕聲細語，互不打擾。

▲選物店裡的陶藝、手作文創，看起來很有質感。

▲東衛參捌的手作陶杯。

▲復古縫紉機。

▲充滿澎湖特色的手作文創。

菜單

▲有漢方茶品、台灣茶、咖啡及小點，每人內用低消是120元（含飲品一杯），禁帶外食、寵物。

▲點熱茶的話，還可以自選茶杯。

▲店長推薦自製甜點。

焦糖布丁

▲這焦糖布丁給得實在太有誠意，看看那群聚的香草籽，給超多。

澎湖風茹茶

▲在澎湖我是認真有在多喝風茹茶，感覺喝這個腸胃有比較順暢一點，搭配的干貝醬米香也蠻特別的。

▲來篤行十村找地方坐著喝杯茶吹冷氣的話，這裡真的很棒，你會得到很溫柔的對待以外，還有很靜懿的午後時光。

驚蟄茶室

地址：澎湖縣馬公市新復路1巷7號

時間：10：00～18：30（周四公休）

